Afirman que Mariana Botas toma peligrosas pastillas para perder peso, luego de ‘engraparse el estómago’

Mariana Botas enfrentaría riesgos a su salud al recurrir a pastillas no supervisadas para perder peso (Archivo)

Un amigo cercano a Mariana Botas reveló que la actriz estaría poniendo en riesgo su salud en su afán por perder más peso, a pesar de haber logrado una significativa transformación física en el último año.

Según declaraciones recogidas por la revista TVNotas, la actriz de 35 años, conocida por su papel en la serie cómica Una familia de diez, habría recurrido a medidas extremas, como someterse a una cirugía de engrapado de estómago y consumir pastillas para adelgazar sin supervisión médica.

De acuerdo con el testimonio proporcionado a TVNotas, Mariana Botas, quien actualmente triunfa en el pódcast Envinadas junto a sus amigas Daniela Luján y Jessica Segura, ha enfrentado una larga lucha con su peso.

Según la información, durante años intentó diversas dietas y métodos para adelgazar, pero los resultados no eran duraderos, lo que afectaba su estado emocional. En las primeras temporadas de su pódcast, incluso utilizaba cojines para disimular su abdomen frente a las cámaras.

La actriz de "Una familia de diez" sufrió inseguridades sobre su físico que marcaron su carrera (Foto Captura de pantalla)

Una supuesta operación y el resultado no deseado

in embargo, recientemente decidió someterse a una cirugía de engrapado de estómago, un procedimiento que mantuvo en secreto y que realizó tras finalizar una de las temporadas del programa.

Aunque la recuperación de la cirugía fue exitosa, el resultado no cumplió con las expectativas de la actriz. Según el amigo anónimo, Mariana no quedó satisfecha porque en la parte baja de su abdomen se formó un bulto que, a su juicio, afecta su apariencia.

A pesar de que su médico le advirtió que ya había alcanzado un peso saludable y que no era recomendable someterse a más procedimientos estéticos, la actriz estaría decidida a continuar perdiendo peso.

En 2024, Mariana Botas se habría realizado una cirugía de engrapado de estómago de manera confidencial (Foto: Instagram @marianabotasl)

Mariana buscaría bajar más de peso con pastillas no recomendadas médicamente

El informante también señaló que Mariana ha comenzado a consumir pastillas para adelgazar que no están prescritas ni supervisadas por un profesional de la salud. Estas pastillas, diseñadas para personas con diabetes, podrían ocasionar efectos secundarios graves en su organismo.

A pesar de las advertencias de su círculo cercano, la actriz parece estar influenciada por las críticas que ha recibido durante años sobre su físico, lo que la lleva a buscar una imagen que considera ideal.

“Se cuida demasiado en la alimentación y hace un poco de ejercicio, pero esa pancita rara se le quedó. De hecho, tenía en mente someterse a otro tratamiento estético. Su doctor le dijo que no era recomendable, pues ya estaba en su peso, pero ella está aferrada a bajar más”, resaltó.

Así luce actualmente Mariana Botas, a sus 35 años (IG)

“Toma pastillas para bajar de peso, pero entiendo que no están recetadas o supervisadas por un médico. Lo peor es que son pastillas que le pueden causar daños colaterales severos, porque se la recetan a personas diabéticas. Entonces puede pasar algo grave, pero no entiende. Le pesan mucho las críticas que ha recibido por años sobre su cuerpo. Por más que le decimos que es hermosa y que ya se ve espectacular, dice que no y quiere más”.

A pesar de los riesgos, Mariana ha experimentado un aumento en su confianza personal tras la pérdida de peso. Según el testimonio, ahora se siente más segura y cómoda con su cuerpo, lo que se refleja en su estilo de vestir, optando por prendas más ajustadas y atrevidas.

Sin embargo, su amigo expresó preocupación por el costo que esto podría tener para su salud.

El amigo cercano de Mariana concluyó que la actriz ha compartido estos detalles solo con un reducido grupo de personas, incluyendo a su hermana y algunos amigos íntimos, para evitar críticas adicionales.

La conocida intérprete ha transformado su estilo tras ganar confianza con su pérdida de peso (IG)

Incluso en su entorno laboral, los cambios en su físico han llevado a ajustes en su vestuario, lo que evidencia la transformación que ha experimentado.

Sin embargo, persiste la preocupación por las decisiones que está tomando en su búsqueda de una imagen corporal que considera ideal.

Mariana Botas, quien inició su carrera artística en la infancia con la telenovela Una luz en el camino en 1998, ha tenido una trayectoria destacada en televisión, teatro y plataformas digitales.

Además de su papel como “Martina” en Una familia de diez, ha participado en producciones como Diablero en Netflix y el reality show Top Chef VIP. En 2023, también formó parte del programa Divina comida en la plataforma Max.