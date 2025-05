Mariana Seoane admite error y se disculpa con Susana Zabaleta por llamar “mantenido” a su novio Ricardo Pérez

Mariana Seoane le pide perdón a Susana Zabaleta por criticarla. Créditos: Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

Un desliz frente a las cámaras encendió una tormenta mediática que Mariana Seoane se ha encargado de apagar con la misma franqueza con la que la encendió. La cantante y actriz puso punto final a la controversia que involucra a Susana Zabaleta y al comediante Ricardo Pérez, a quienes ofreció una disculpa pública por replicar una información sin fundamento.

Seoane, visiblemente consciente del revuelo causado, asumió su responsabilidad con entereza.

“Yo no tengo ni idea de la relación de ellos, al contrario, les deseo todo el amor del mundo. Si tuve el error de haberlo repetido, pido una disculpa pública a Susana y a Ricardo”, declaró ante los medios desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La cantante había dicho que la soprano mantenía a su novio Ricardo Pérez. Crédito: X: VengaLaAlegria

Mariana Seoane entiende la molestia de Matías Gruener

Lo que empezó como una declaración impulsiva, terminó por incomodar no solo a la pareja en cuestión, sino también al hijo de Zabaleta, Matías Gruener, quien no dudó en calificar a Seoane como “ignorante” y “envidiosa”, según se difundió en el programa Venga la Alegría Fin de Semana.

Lejos de escalar el conflicto, la también actriz de telenovelas respondió con mesura. “Entiendo la molestia de todo el mundo. Vi una entrevista de su hijo Matías, que primero que nada quiero felicitar a Susana porque tiene un hijo talentoso. Yo no quiero pleito con nadie”, aseguró con serenidad.

(Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Así comenzó la polémica entre Mariana Seoane y Matías Gruener

La polémica surgió durante la promoción de su tema Amantes del peligro, canción que explora relaciones entre mujeres mayores y hombres más jóvenes. En ese contexto, Seoane abordó sin filtros la diferencia de edad entre Zabaleta y Pérez, quienes se llevan tres décadas.

En sus palabras, se deslizó una comparación que dejó una sombra: “Generalmente nunca es más visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”.

La actriz llegó acompañada de Ricardo Pérez e incluso bromearon sobre las manchas de labial que él tenía en su boca (Foto: YouTube/ Lo escuché… Con Alan Morales)

La frase fue suficiente para encender las alertas en redes y medios. Lo que pudo interpretarse como una reflexión sobre estereotipos de género en las relaciones, terminó pareciendo una crítica directa e innecesaria. Y aunque Seoane asegura que simplemente repitió lo que un reportero sugirió, la repercusión le enseñó el peso de sus palabras.

“Yo no quiero ponerme en pleito con nadie, ustedes me conocen, soy muy frontal y aquí estoy diciendo las cosas como pasaron”, afirmó, mostrando una postura de reconciliación y dejando claro que no pretende alimentar rivalidades mediáticas. La cantante cerró filas y echó tierra sobre una situación que se salió de contexto.

En una época donde las declaraciones públicas se multiplican con velocidad viral, reconocer un error y ofrecer disculpas es, paradójicamente, un acto poco común. Seoane lo hizo con claridad y sin rodeos, en un intento por recuperar la armonía y frenar la escalada de interpretaciones.

Mariana Seoane (Foto: Cuartoscuro)