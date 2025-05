Joven exhibe a policías que los querían extorsionar en el Metro de CDMX por una ‘revisión’

Un video en TikTok que supera el millón de vistas muestra una confrontación entre un ciudadano y oficiales que le pidieron retirarse sin causa aparente. (TikTok / @nosoypolitologo)

Un nuevo video difundido en TikTok ha encendido el debate sobre los límites de la autoridad policial en espacios públicos de la Ciudad de México.

En la grabación, que ya acumula más de un millón de visualizaciones, un ciudadano exhibe a dos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la estación Hidalgo, correspondiente a la Línea 2.

El usuario, identificado en redes como No soy politólogo, se encontraba en los pasillos de dicha estación cuando fue abordado por los oficiales. La conversación fue grabada íntegramente por él mismo.

“¿Estás esperando a alguien?”, pregunta uno de los policías.“Exactamente”, responde el ciudadano.“Si no traes algo que te comprometa, entonces es una inspección nada más”, añade el oficial.

El usuario objeta de inmediato: “Es que ustedes no pueden hacer eso”. En respuesta, uno de los policías le dice: “Mira, entonces si no quieres un acto de molestia, entonces retírate”.

El ciudadano explica que se encuentra ahí por una razón válida: “Estoy esperando a mi novia. Estoy esperando a mi novia. ¿A dónde la puedo esperar?”. Uno de los elementos de seguridad le responde: “Allá afuera”. Esto genera una nueva inconformidad en el usuario, quien expresa: “Entonces por su gusto, tengo que pagar dos pasajes”.

La tensión continúa en aumento. “Ese es tu problema, aquí en los pasillos de la estación no puedes esperar”, dice uno de los oficiales. El usuario reclama: “Esto es un lugar público”. A lo que los elementos de la PBI argumentan: “Exacto. ¿Tú tienes reglas en tu casa? Sí, ¿verdad? Aquí también hay reglas internas”.

“Sí, pero ustedes no me pueden checar. Ustedes no me pueden correr, esto es un espacio público”, enfatiza el ciudadano. Ante esto, uno de los policías, quien también graba la interacción, responde: “Ustedes hacen todo tu derecho como ciudadano a grabar. En el cual se te está dando la indicación que no puedes permanecer en la estación”.

En el cierre del video, el ciudadano busca claridad: “¿Cuál es la condición para que me quede? Porque no voy a pagar dos pasajes. ¿La condición que me quede es que me revisen la mochila? ¿Te estoy preguntando? Te estoy preguntando. ¿Cuál es la condición para que me quede? Que me revisen la mochila y que vean que no traigo nada”.

“Le estoy diciendo que sí, que sí traigo algo que me comprometa, no traigo nada que me comprometa”, afirma también durante la grabación.

El video generó miles de comentarios en TikTok, en su mayoría respaldando la postura del usuario y cuestionando la legalidad del procedimiento de los elementos de seguridad. Hasta el momento, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no ha emitido una postura oficial sobre este incidente.