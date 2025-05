Ana Brenda Contreras comparte sus deseos para la crianza de su hija que está por nacer

El nacimiento de la bebé está programado para mayo de 2025. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ya comenzó mayo y con ello la cuenta regresiva para el nacimiento de Aria, la bebé que esperan Ana Brenda Contreras y Zacarías Melhem.

La actriz, famosa por protagonizar telenovelas como ‘Corazón indomable’ o ‘La que no podría amar’, no ha parado de compartir detalles sobre su embarazo a través de redes sociales.

Gracias a ello, se sabe el género del bebé, el nombre que eligieron sus padres y la rutina de alimentación y ejercicio que sigue la feliz madre primeriza bajo supervisión médica.

El parto será en Estados Unidos. (IG: @anabrenco)

Conciencia ambiental y espiritual: los dos deseos de Ana Brenda Contreras para su hija

A tan solo unos días del nacimiento de Aria, la actriz compartió en redes sociales un emotivo momento que vivió recientemente con una de sus amigas.

“Muchas veces la gente se hace ideas de una por lo que te dedicas. Me ha tocado el corazón que una amiga me ofreciera las herencias de su niña hermosa. Me parece algo super especial. Que belleza", escribió en Instagram.

De esta manera, Ana Brenda Contreras agradeció el tierno gesto que su amiga tuvo con ella y con su bebé.

(IG: @anabreco)

Derivado de ello, la actriz reflexionó sobre dos ideales que pretende incluir en la educación de su hija.

“Si algo tengo claro, es que quiero criar a mi bebita en la conciencia ambiental y espiritual“, concluyó.

Ana Brenda Contreras no ha revelado más información respecto a la educación de su hija; sin embargo, dio a conocer que la bebé nacerá en Estados Unidos. Cabe recordar que tanto ella como su esposo son mexicoamericanos.

(IG: @anabreco)

“Mi hija va a ser mexicoamericana como nosotros, sería un tema complicado tener nacionalidades diferentes y pues ahí es donde vivimos cuando no trabajo”, contó la actriz en entrevista para Despierta América.

Ana Brenda Contreras desata controversia por hacer ejercicio embarazada

La actriz se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en marzo de este 2025 tras compartir parte de su rutina de ejercicio con pesas. Y es que se abrió un debate sobre si las mujeres embarazadas pueden o no hacer este tipo de ejercicios.

"Cada persona es diferente, pero a mí me ha ayudado mucho ejercitarme durante el embarazo. Si no hay ninguna contraindicación médica y siempre consulten a su médico NO SOY EXPERTA. Yo hago exactamente lo que hacía antes de estar embarazada“, contó.

Ana Brenda con 7 meses de embarazo. (IG: @anabreco)

Según los especialistas, una mujer embarazada sí puede hacer ejercicio, pero bajo supervisión médica, ya que cada embarazo es diferente y, por lo tanto, varían las necesidades tanto de la madre como del bebé.

“Mi prioridad es seguir creando músculo para no lastimarme al cargar a mi bolita de amor y que cuando ( espero ) se vaya la grasa y retención de líquido me vuelva a sentir yo. Y, sobre todo, me estoy preparando para labor de parto y recuperación”, explicó.