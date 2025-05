Hijo de Sergio Mayer no descarta reconciliación con Natália Subtil por el bien de su hija Mila

Sergio Mayer Mori aseguró que su prioridad es estar bien con su primogénita. Instagram/ @smayermori Instagram/ @nataliasubtil

Sergio Mayer Mori fue cuestionado por la prensa sobre su relación con su expareja Natália Subtil, quien en más de una ocasión ha asegurado que es un padre ausente.

En un reciente encuentro con medios de comunicación, el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori reveló que su relación con su ex sigue siendo distante, y aunque ella en más de una ocasión lo ha señalado por su labor como padre, él ha elegido guardar silencio.

“Lastimosamente seguimos en las mismas”, respondió ante el cuestionamiento sobre su cercanía con la modelo de origen brasileño.

Por otra parte, lamentó que no logren tener una buena relación, pues considera que ese tipo de acciones solo perjudican a su primogénita, pues aunque el trata de estar presente en su vida, cree que en su casa le dicen otra cosa.

“No me quiero ni imaginar lo que le han de decir ahí en su propia casa. Entonces, pues obviamente es una situación muy triste para mí. Me encantaría que Nátalia tuviera un poquito más de visión para entender que, pues no me está jodiendo a mí, está jodiendo a Mila”, detalló.

Hijo de Sergio Mayer tiene la esperanza de mejorar su relación con Natália Subtil

Pese a que su prioridad es conservar su buena conexión con su hija, no descarta tener una mejor relación con la mamá de su primogénita, pero sabe que tienen una educación completamente distinta.

“Yo sigo como viendo hacia adelante, con esperanzas de que podamos tener una mejor relación algún día. Nunca he abierto la boca, nunca he faltado al respeto”, enfatizó.

Finalmente, ante los señalamientos de las declaraciones que ha hecho en su contra Subtil, el joven actor considera que le han ayudado para seguir teniendo foco en el medio, pues ya tiene varios proyectos en puerta.

Los cuestionamientos al actor de la serie “Like”, surgen días después de que la modelo acudió al programa de YouTube de Jorge ‘El burro’ Van Rankin, donde recordó lo que vivió junto a la familia Mayer-Mori en su embarazo.

“Yo pasé un embarazo triste, depresivo, solo. Yo no tenía dinero, entonces mi exmarido me ayudaba, me daba a la semana o al mes dinero”, recordó entre lágrimas.

Además, cabe recordar que anteriormente también confesó que era mamá soltera y no recibía ayuda por parte de su expreja: “No tengo nada que ver con el papá, yo soy mamá soltera, no tengo comunicación con el papá, ella (Mila) tampoco”.