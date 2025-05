Doctora explica lo que habría pasado con la bebé de Lupita TikTok: “Están entendiendo mal”

Lupita TikTok ahora es mamá (Facebook Lupita TikTok)

La reciente hospitalización de emergencia de la bebé de Guadalupe Villalobos, conocida en redes sociales como Lupita TikTok, ha generado una intensa polémica en internet.

Según declaraciones del padre de la menor, la recién nacida sufrió convulsiones y enfrenta un cuadro crítico que incluye la posibilidad de muerte cerebral, además de problemas en el desarrollo de varios órganos.

El hombre asegura que se trata de negligencia por parte del hospital; sin embargo, otras fuentes aseguran que es todo lo contrario y que la salud de la bebé está comprometida debido a irresponsabilidad de los papás.

(Zurisaddai González/Infobae)

La bebé fue ingresada a un hospital en Nuevo León en condiciones graves, lo que llevó a especulaciones sobre las causas de su estado de salud. Entre los rumores que circulan, se menciona que la menor habría llegado al hospital con deshidratación y que, supuestamente, los padres le habrían dado alimentos no aptos para su organismo en desarrollo.

El caso ha tomado mayor relevancia tras la intervención de Mariana Rodríguez, presidenta del DIF Capullos y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Rodríguez señaló que podrían existir indicios de negligencia y consumo de sustancias por parte de los adultos responsables de la menor, lo que ha intensificado la controversia en torno a la situación.

Médicos reaccionan al caso de Lupita TikTok

La influencer se convirtió en madre. Crédito: TikTok, dra.lorenipediatra

Ante esta situación son muchos los profesionales de la salud que han dado su opinión respecto al caso en las redes sociales, tal es el caso de la usuaria “dra.lorenipediatra” quien analizó las versiones sobre lo que le habría ocurrido a la hija de Lupita TikTok.

Según la médico, las cosas son extrañas y piensa que tal vez los responsables de la menor no están entendiendo a los doctores:

“Hay cosas que no me cuadran, probablemente estén entendiendo mal la información que les están dando los médicos. Dicen que el bebé nació antes y que es una negligencia. Yo creo que no. A partir de las 37 semanas es un niño que se considera a término, si nació antes , unas 2 semanas antes o un mes antes, no son niños que tengan secuelas neurológicas”.

Sobre lo que dice el padre de que los órganos de la bebé no están bien desarrollados, la doctora dijo:

“Los niños que su cerebro o riñones no se desarrollan bien son pacientes muy prematuros, que nacen 3 o 4 meses, prematuros extremos.Si a la niña no se le desarrollaron bien los riñones o el cerebro, sería algo de nacimiento, la bebé ya vendría con problemas”.

Finalmente, la doctora le encontró más sentido a una de las dos versiones, la de deshidratación (y por tanto, descuido de los papás):

“Si hablamos de la fontanela hundida, problemas renales, convulsiones, estos son signos de deshidratación, hipoglucemia e incluso alteración hidroelectrolítica. Eso me hace mas conjetura, que sea una deshidratación. Además que la deshidratación en un recién nacido provoca fiebre.”.