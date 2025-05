Sandra Cuevas desaparece de todas sus redes sociales; esto se sabe

(X/@SandraCuevas_)

Sin previo aviso, todas las redes sociales de Sandra Cuevas dejaron de estar disponibles, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc suele mantener a sus seguidores al tanto de sus actividades personales y políticas, pero sus perfiles fueron eliminados o desactivados el 29 de abril.

Una de sus publicaciones más recientes en X fue un día antes, cuando visitó al artista Manel Pujol.

Se desconoce si Sandra Cuevas desactivó sus perfiles por algún motivo de seguridad o si las plataformas la suspendieron por alguna razón.

Esta acción ha generado especulaciones, especialmente porque ocurre en un contexto de crecientes críticas hacia su figura pública y en medio de investigaciones que podrían involucrar al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El mensaje “Esta cuenta no existe” en X aparece cuando el usuario ha desactivado o eliminado su cuenta, por lo que se puede asumir que Sandra Cuevas dio de baja sus redes manualmente.

El nombre de usuario de Sandra Cuevas en X era @SandraCuevas_.

Aunque ya no es posible visualizar sus publicaciones, aún están parcialmente disponibles en la búsqueda de Google, lo último que había subido era un video donde estaba vestida de blanco caminando en lo que parece ser un estacionamiento. “Trabajando y siendo feliz #SandraCuevasMR2T”, escribió.

En otra publicación, posó junto a Manel Pujol y su pie de foto fue: “¡Un verdadero placer volver a ver al artista Manel Pujol. Con él, el tiempo no pasa; ¡con él, aprendes a vivir!”

Otro de sus mensajes había sido una foto de ella en el gimnasio con traje negro, se trataba de una frase sobre su fe: “Los hijos de Dios siempre iremos de victoria en victoria pese a tanta maldad y dolor que nos provoquen...”

Las mismas frases y fotos, así como el video habían sido publicados en el resto de sus perfiles.

Por otra parte, en Instagram aparece el siguiente mensaje: “Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste no funcione o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram”. El usuario de la ex funcionaria en esta red social solía ser: @sandracuevasmx.

La página de Facebook de Sandra Cuevas tampoco está disponible, lo mismo ocurrió con su TikTok.

Sandra Cuevas estaría siendo investigada por el Gobierno de EEUU

Cabe señalar que tampoco están disponibles las plataformas que utilizaba para promover su imagen y su reciente empresa llamada Sandra Cuevas Diamond Group.

Esta desaparición digital coincide con un momento en el que Cuevas enfrenta señalamientos por su intención de fundar un partido político financiado con recursos propios. Además, el exsubsecretario de Turismo, Simón Levy, afirmó en su cuenta oficial de X que el Departamento de Justicia estadounidense estaría investigando a la exalcaldesa por presuntas irregularidades financieras.

Levy señaló que existirían indicios de triangulación de recursos y manejo sospechoso de cuentas bancarias en Estados Unidos, aunque no se ha presentado evidencia pública que respalde estas acusaciones.

La situación ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios han cuestionado el estilo de vida de Cuevas y su actividad empresarial. Algunos internautas consideran que su crecimiento patrimonial no se alinea con los ingresos que se le conocen, mientras que otros han puesto en duda la legitimidad de sus nuevas empresas para producir teatro y otras artes.

Sandra Cuevas responde a las acusaciones de Alessandra Rojo de la Vega por supuestos cobros de piso en la Cuauhtémoc

Un audio difundido en redes sociales ha generado controversia en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, al involucrar a la exalcaldesa Sandra Cuevas en presuntos actos de presión hacia trabajadores de la demarcación para realizar cobros de piso. Según informó Alessandra Rojo de la Vega, actual alcaldesa de la Cuauhtémoc, el audio, cuya autenticidad ha sido verificada, habría sido enviado en enero de 2025 y muestra a Cuevas solicitando un “pendiente” a un empleado de la alcaldía.

De acuerdo con declaraciones de Rojo de la Vega, el audio fue compartido en redes sociales desde el 1 de abril de 2025 y ha sido motivo de múltiples señalamientos. En el mensaje, se escucha a Sandra Cuevas dirigirse a un trabajador identificado como “Jave”, expresando: “Querido Jave, buena noche, le escribe Sandra Cuevas, y si me permite, me gustaría ir a visitarlo para lo pendiente. Gracias”. La actual alcaldesa explicó que este “pendiente” estaría relacionado con presuntos cobros de piso, los cuales, según las acusaciones, debían ser reportados directamente a Cuevas.

Ante estas acusaciones, Sandra Cuevas respondió a través de sus redes sociales cuestionando la veracidad de los señalamientos. “¿Y sí es verdad? ¿Ya lo comprobaron?”, escribió la exalcaldesa, sin ofrecer mayores detalles sobre el contenido del audio ni sobre las acusaciones en su contra. Cuevas, quien también es conocida por su faceta como empresaria, no ha emitido un comunicado oficial más allá de sus publicaciones en redes sociales, las cuales ahora están cerradas.