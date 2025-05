Met Gala 2025: dónde, cuándo y a qué hora ver el evento de moda más importante del año

Celebridades paralizarán a todo el mundo con las creaciones de diversos diseñadores. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se vestirá de gala para recibir una nueva edición del evento más esperado en el mundo de la moda: la Met Gala 2025. Este año, la temática elegida es “Superfine: Tailoring Black Style”, una celebración de la influencia de la sastrería negra en la moda a lo largo de la historia.​

La exposición, organizada por el Costume Institute del Met, estará abierta al público del 10 de mayo al 26 de octubre de 2025. Inspirada en el libro “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity” de Monica L. Miller, la muestra explora cómo la moda ha sido una herramienta de resistencia y afirmación de identidad para la comunidad negra desde el siglo XVIII.​

El código de vestimenta para los asistentes a la gala es “Tailored for You”, una invitación a reinterpretar la sastrería de manera personal y creativa. La inspiración proviene del “Black dandy”, una figura histórica que utilizaba la elegancia en su vestimenta como forma de resistencia ante la discriminación racial en la Inglaterra del siglo XVIII.​

La fecha esperada por los amantes de la moda está cada vez más cerca. (Nina Westervelt/The New York Times)

Cuándo, a qué hora y dónde ver el defile

La MET Gala 2025 se celebrará el lunes 5 de mayo, siguiendo la tradición del primer lunes de mayo. La alfombra roja, considerada el momento más esperado del evento, comenzará a las 16:00 horas (hora del Centro de México) y se extenderá por un par de horas, durante las cuales se presentarán los atuendos más llamativos que marcarán tendencia en el mundo de la moda.

En México, la MET Gala podrá verse a través de distintas plataformas:

YouTube de Vogue: Transmisión gratuita en vivo de la alfombra roja. Redes sociales de Vogue (Instagram, Facebook y TikTok): Cobertura en tiempo real con entrevistas y momentos destacados. Sitio web de Vogue México y Latinoamérica: Transmisión en vivo y análisis exclusivos. E! Entertainment: Retransmisión en televisión con comentarios en español.

Estas opciones aseguran una experiencia completa para los fans de la moda en México, sin importar si prefieren ver el evento en línea o por televisión.

La icónica Anna Wintour recibirá un año más a los famosos más fashionistas del mundo. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

¿Quiénes son los invitados de este año?

​La lista completa de invitados para la Met Gala 2025 no se publica oficialmente antes del evento, pero se han confirmado varios nombres destacados que asistirán el próximo lunes 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El tema de este año es “Superfine: Tailoring Black Style”, con un código de vestimenta titulado “Tailored for You”, que celebra la sastrería y el estilo dentro de la diáspora negra.​

Coanfitriones y anfitriones honorarios

Los coanfitriones de la gala de este año son:​

Anna Wintour

Colman Domingo

Lewis Hamilton

A$AP Rocky

Pharrell Williams​

Además, LeBron James participará como anfitrión honorario. ​

El esposo de la cantante Rihanna es uno de los elegidos para liderar el evento. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Comité anfitrión y celebridades confirmadas

El comité anfitrión incluye a figuras destacadas del deporte, la música, la moda y las artes, como:​

Simone Biles

Janelle Monáe

André 3000

Dapper Dan

Regina King

Doechii

Ayo Edebiri

Edward Enninful

Angel Reese

Sha’Carri Richardson

Olivier Rousteing

Tyla

Usher​

Entre las celebridades confirmadas o ampliamente esperadas se encuentran:​

Zendaya

Rihanna

Shakira

Lizzo​

La actriz en una de las más esperadas por los fans de la moda. (REUTERS/Carlos Barria)

Es importante mencionar que algunas figuras habituales no asistirán este año, como Gisele Bündchen, Blake Lively, Ryan Reynolds, Rachel Zegler y posiblemente Taylor Swift, debido a compromisos previos. ​

La Met Gala 2025 promete ser una noche inolvidable, donde la moda y la cultura se entrelazan para rendir homenaje a la rica herencia de la sastrería negra y su impacto en la identidad y expresión personal.

¿Cuánto cuesta ir a la Met Gala?

​Asistir a la Met Gala es un privilegio reservado para un grupo muy selecto de personas, y el costo de entrada refleja la exclusividad del evento.​

Para la edición de 2025, el precio de una entrada individual es de 75,000 dólares estadounidenses, lo que equivale a aproximadamente 1.3 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Este monto representa un aumento significativo respecto al año anterior, cuando el costo era de 50,000 dólares. ​

Además, las mesas para diez personas tienen un costo que oscila entre 350,000 y 600,000 dólares, es decir, entre 6 y 10 millones de pesos mexicanos. ​

Los asistentes únicamente pueden acudir al evento con la invitación de Anna Wintour. (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

No basta con tener el dinero para comprar una entrada; la asistencia está estrictamente limitada a invitados selectos. La lista de invitados es aprobada personalmente por Anna Wintour, editora en jefe de Vogue y presidenta del evento. ​

Muchas celebridades asisten como invitados de marcas de moda que adquieren mesas completas y seleccionan a las personalidades que representarán sus diseños en la gala. Estas marcas cubren los costos de entrada y, en muchos casos, también los gastos asociados al vestuario y estilismo de sus invitados. ​

La Met Gala es un evento benéfico cuya finalidad es recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Los recursos obtenidos se utilizan para financiar exposiciones, adquisiciones y otras actividades relacionadas con la moda y el arte. ​