Afirman que Wendy Guevara será la nueva conductora de La casa de los famosos México 3

La próxima temporada de La casa de los famosos México, que se estrenará en julio, traerá cambios significativos en su equipo de conducción.

Según información proporcionada por el periodista Gabriel Cuevas en el programa Dulce y picosito, la producción ha decidido prescindir de Cecilia Galliano, quien no continuará como conductora del espacio transmitido por Vix.

Este anuncio se suma a la salida previamente confirmada de Pablo Chagra, lo que ha generado especulaciones sobre los motivos detrás de estas decisiones.

De acuerdo con Cuevas, la salida de Cecilia Galliano estaría relacionada con desacuerdos contractuales.

Cecilia Galliano dejaría 'La casa de los famosos México' tras desacuerdos contractuales con la producción (IG: @ceci_galliano)

La conductora habría solicitado un aumento salarial que no fue aceptado por la producción. “A Cecilia le declinaron la propuesta de trabajo donde estaba pidiendo un mejor sueldo”, explicó el periodista.

Esta situación no es aislada, ya que otros miembros del equipo, como Pablo Chagra y Mauricio Garza, también habrían enfrentado problemas similares relacionados con los términos económicos de sus contratos.

“Me están informando que Cecilia Galliano también sale de la emisión en esta temporada por la situación similar de las otras personas, los contratos, los pesos y el dinero. Este tema ha sido muy delicado porque Cecilia tenía muy buena mancuerna con Maurcio”, dijo Gabriel.

En el caso de Garza, se mencionó que buscaba un contrato más lucrativo, pero no logró llegar a un acuerdo con la producción.

Producción buscaría un nuevo conductor tras la salida de Mauricio Garza del equipo (Fotos: ViX)

Además de los temas salariales, se han señalado tensiones laborales como otro factor detrás de los cambios en el equipo.

Según la periodista Flor Rubio, la relación entre Cecilia Galliano y Mauricio Garza habría sido complicada, lo que habría influido en la decisión de este último de abandonar el proyecto.

Rubio afirmó que Garza expresó su incomodidad con la dinámica laboral con Galliano, calificándola como una relación difícil. Aunque el motivo oficial de su salida no se ha confirmado, Rubio sugirió que las tensiones personales podrían haber sido determinantes.

“A mí me contaron que la relacón entre Mauricio y Cecilia no era buena, era una relación de trabajo difícil, se hicieron muchas cosas mutuamente a nivel trabajo y que Mauricio fue y dijo: ‘yo ya no puedo seguir trabajando con Cecilia Galliano’, a quien se lo dijo, le comentó que él tampoco era una ‘perita en dulce’. Que Mauricio está fuera no precisamente por una cuestión de dinero”, señaló Rubio.

Problemas financieros y pérdida de patrocinadores afectan el presupuesto de 'La Casa de los Famosos México' (Instagram: @ceci_galliano)

En cuanto a la sustitución de Cecilia Galliano, Gabriel Cuevas informó que la producción ya habría elegido a Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada del reality, como su reemplazo.

Según el periodista, Guevara aceptó las condiciones presupuestarias propuestas por la producción, lo que facilitó su incorporación al equipo.

Sin embargo, el lugar de Mauricio Garza aún no ha sido ocupado, y la producción continúa buscando un reemplazo adecuado.

“Ella sí aceptó el presupuesto que le propusieron, fue lo que logró su mánager, y el lugar de Mau todavía lo están casteando”, señaló Cuevas.

Por otro lado, se ha señalado que el programa enfrenta desafíos financieros que han afectado su capacidad para retener a ciertos talentos.

Cuevas mencionó que el formato ha experimentado una crisis debido a la pérdida de patrocinadores, lo que ha obligado a la producción a trabajar con presupuestos más ajustados.

Este problema se habría originado el año pasado tras una controversia relacionada con Adrián Marcelo, lo que llevó a varias marcas a retirarse del proyecto.

A pesar de estos cambios, algunos de los conductores principales del programa, como Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, continuarán en sus roles.

La producción de Televisa se encuentra afinando los últimos detalles para garantizar el éxito de esta nueva temporada, que promete mantener el interés del público a pesar de los ajustes en su equipo de conducción.