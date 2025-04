Sheinbaum pide investigar a fondo asesinato de madre buscadora de Jalisco: “Es muy lamentable”

Sheinbaum indicó que su gobierno apoyará a la Fiscalía de Jalisco para investigar el asesinato. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato de la madre buscadora de Jalisco, María del Carmen Morales, y su hijo, Jaime Daniel Rodríguez Morales, exhortando a que la autoridades estatales hagan una investigación a fondo.

En su conferencia mañanera, la mandataria expresó su solidaridad con las familias de personas desaparecidas.

Asimismo, indicó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ya busca a los familiares de la madre buscadora para apoyarlos en lo que requieran.

No obstante, hizo una llamado a que las autoridades locales investiguen a fondo el asesinato, reprochando los señalamientos que se realizaron para desacreditar que el asesinato no fue por su labor como madre buscadora.

“Es muy lamentable, nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en especial a este trágico acontecimiento, está hablando la Subsecretaria de Derechos Humanos con la familia, buscándola para apoyarles en todo lo que requieran y tiene que investigarse a fondo, no puede haber en un día: no no tuvo nada que ver con su labor, tiene que investigarse a fondo”, dijo en Palacio Nacional.

De igual forma, aseguró que el gobierno federal estará cerca del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, al que pertenecía la mujer e indicó que apoyarán a la Fiscalía de Jalisco para realizar las investigaciones.

“Vamos a estar cerca del colectivo y de la familia y apoyando a la fiscalía de jalisco en lo que haga falta“, comentó.