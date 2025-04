AriGameplays debuta en la música con la canción “Pilates” y desata una ola de críticas y comparaciones

La influencer mexicana desató críticas y comparaciones por su debut en la música. Créditos: Instagram/@arigameplays

AriGameplays, cuyo nombre real es Abril Abdamari Garza, acaparó la atención de los internautas con el estreno del sencillo “Pilates”, el cual marca su debut en la música.

La creadora de contenido, originaria de Monterrey, Nuevo León, decidió dejar a un lado su faceta como influencer y emprender en la música bajo el nombre de Aria Bela con un “pop rosa”.

Fue la tarde del 23 de abril cuando salió a la luz su primer sencillo y desató reacciones divididas entre los internautas, pues mientras algunos la llenaron de elogios, otros crearon memes y revivieron los comentarios que solía hacer sobre los creadores de contenido que emprenden en la música.

Principalmente en X, varios usuarios compartieron algunos de los comentarios que solía hacer AriGameplays sobre algunos de sus colegas, los acompañaron con mensajes como: “¿Qué karma estaremos pagando los mexicanos?“, ”La doceava vez que se contradice", “Ella es super hipócrita” y “Ahí va Ari, poniéndose el pie a sí misma”.

Por otra parte, hubo quienes mencionaron las similitudes que existen entre la portada de su sencillo con “One of the Boys” de Katy Perry; así como el ritmo parecido a la canción “F* OFF“ de Kenia Os, quien también dejó atrás su faceta como youtuber y se centró por completo en la música.

Pese a los comentarios divididos que circulan en redes sociales, la propuesta muscial de AriGameplays ya suma más de 100 mil visualizaciones en 24 horas y varios mensajes positivos de sus seguidores, quienes piden una colaboración con Yeri Mua o Bellakath.

AriGameplays y su debut en la música. (Captura de pantalla)

¿Quién es AriGameplays, influencer que debutó en la música y desató críticas y comparaciones?

Abril Abdamari Garza, conocida como AriGameplays, adquirió notoriedad en el mundo del Internet en plataformas como YouTube y Twitch, donde rebasó los siete millones de seguidores.

Su recorrido en las redes sociales comenzó en 2014 con video tutoriales de belleza; sin embargo, su carrera dio un giro inesperado cuando se mudó al mundo de los videojuegos, donde tuvo gran éxito.

En lo que respecta a su vida personal, se ha visto envuelta en varias polémicas; una de las más recordadas es su ruptura con Juan Guarnizo, a quien se especula está dedicada su nueva canción.

“Ari y yo tomamos la decisión de divorciarnos. Tuvimos un matrimonio muy bonito; también, aunque sea raro, estamos teniendo un buen divircio”, declaró la pareja en septiembre de 2024.

Estuvieron casados desde 2019. (Instagram @arigameplays)