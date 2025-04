Majo Aguilar rompe el silencio tras la muerte de su sobrino de siete años: “Seguirá siendo un grande”

Majo Aguilar confesó cómo ha sobrellevado la muerte de su sobrino. (Captura de pantalla/Youtube)

Majo Aguilar confirmó la muerte de su sobrino Arturo la noche del 22 de abril a través de su cuenta de Instagram. De acuerdo con la intérprete de regional mexicano, el pequeño padecía leucemia, pero siempre demostró ser un guerrero muy valiente.

Cabe recordar que días atrás, la integrante de la dinastía Aguilar pidió ayuda para difundir información sobre la donación de plaquetas, pues en ese entonces su sobrino lo necesitaba para su tratamiento.

“Me da calma saber que ya estás en paz. Te amo mucho mucho. Me quedo siempre con tu amor y grandeza de espíritu, con tus enseñanzas. No pienso intentar entender por qué suceden cosas así, simplemente pienso honrarte. Te amo, mi sobrino hermoso”, escribió en su cuenta personal junto a un video del pequeño.

Asimismo, agradeció a todas las personas que le brindaron su apoyo durante el tratamiento de su sobrino, a quien considera un “luchador feroz a su enfermedad”, pues la enfrentó con valentía y una gran sonrisa.

(IG: @majo_aguilar)

Desde su emotiva publicación, la intérprete de temas como “No voy a llorar” y “Nada de ti” se había mantenido en silencio ante la terrible perdida familiar; sin embargo, en un reciente encuentro con los medios compartió cómo ha enfrentado la muerte de su sobrino de siete años.

Majo Aguilar comparte importante mensaje tras partida de su sobrino

Pese al duro momento familiar que está viviendo, la sobrina de Pepe Aguilar expresó que tuvo que sacar fuerzas para salir adelante, pues su sobrino siempre mostró una gran actitud pese a su enfermedad, por lo que considera que la mejor manera de honrarlo es con una sonrisa.

“Yo la manera que creo que tengo que hacer para honrarlo es, pues bueno, aunque no tenía muchas ganas, pues que la maquilladita, un vestido bonito, venir a continuar para honrarlo, porque él eso hubiera querido, y si él no se detuvo, pues yo no me voy a detener”, reflexionó.

Y agregó: “Mi sobrino fue una persona que siempre se mostró con una sonrisa, con un actitud muy grande. Él fue, es y seguira siendo un grande”, sentenció.

Majo Aguilar busca honrar a su sobrino tras su partida. (@majo__aguilar)

Finalmente, compartió que su próximo concierto en el Teatro Metropolitán estará dedicado al pequeño Arturo, al igual que sus siguientes discos, pues aseguró que le gustaba mucho su música.

“Han sido días muy complejos, pero también muy reflexivos del amor, de la gratitud por la salud, de que de verdad a veces nos quejamos por puras tonterias y por puras babosadas”, sentenció.