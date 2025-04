Plim Plim, el héroe del corazón, llega a México con su show y un mensaje de amor para toda la familia

Niños del norte y centro de nuestro país podrán disfrutar de uno de los espectáculos más esperados en este 2025. (Jovani Pérez / Infobae México)

La magia de Plim Plim vuelve a recorrer los escenarios de México con una propuesta cargada de música, color y sobre todo, valores. El show internacional “Energía Musical”, creado por un equipo de artistas argentinos y mexicanos, ha cautivado a miles de familias a lo largo de América Latina y ahora aterriza en suelo mexicano para continuar sembrando su mensaje de amor, respeto y generosidad.

“Estamos muy felices de estar visitando diferentes ciudades de México”, compartió Guillermo ‘Tita’ Pino, creador del proyecto en entrevista para Infobae México. “Tenemos una relación muy especial con el público mexicano, son muy alegres, muy entusiastas, nos brindan mucho amor. Estamos presentando nuestro show internacional ‘Energía Musical’ que viene recorriendo muchos países de Latinoamérica. Este show está hecho por artistas argentinos y mexicanos y va a ser un gran placer para nosotros poder estar disfrutando de nuestras presentaciones”.

El público mexicano es el que más quiere a Plim Plim en todo el mundo. (Plim Plim)

Un personaje que traspasa la pantalla

El fenómeno de Plim Plim no es solo un espectáculo escénico, es una filosofía que ha logrado conectar con niños y adultos por igual, gracias a su enfoque educativo y emocional que ha unido a toda la familia para disfrutar de sus grandes aventuras.

“Por la magia de Plim Plim es que lo quieren los niños, los papás, las mamás, las abuelas, los abuelos, las madrinas, los padrinos. Siempre nos dicen que es el mejor socio de ellos para la crianza”, explican. “Lo que siento es que todos los niños de Latinoamérica, lo que ven, es el propósito detrás de Plim Plim: sembrar una semilla de luz en todos los niños. Promover los valores, compartir, ser generoso, el cuidado del medio ambiente... eso creo que nuestro público lo valora mucho”.

El fenómeno de Plim Plim alrededor del mundo para el público infantil hispanohablante lo ha hecho acreedor a diversos reconocimientos. (Cortesía)

El mayor éxito proviene de un animal pequeñito

Entre las canciones más queridas del repertorio está “Abejita Chiquitita”, una pieza que no sólo ha capturado la atención de millones de espectadores, sino que también lleva consigo una historia real y entrañable.

“Realmente tenemos el honor de que Abejita Chiquitita sea una de las canciones más importantes de nuestra historia. En poco tiempo más va a llegar a los 1000 millones de vistas”, cuenta ‘Tita’ con orgullo. La inspiración, explicó, vino de un momento con sus seres queridos: “La familia de mi mujer tiene una empresa de fumigaciones... un día entró una abejita y mis hijos tenían un poco de miedo, entonces yo les expliqué que las abejitas no hacen daño si uno no las molesta, que tienen un trabajo muy importante en la naturaleza: la polinización. Logramos atraparla con un vaso y llevarla al exterior. A partir de ahí se me ocurrió una canción”.

Aunado a ello, fue Martina, la hija mayor de Guillermo, quien se encargó de ponerle voz a una de las canciones infantiles más icónicas, queridas y que crean conciencia sobre el cuidado del ecosistema y todos sus elementos para la niñez en toda América Latina.

La hija del creador fue la elegida para cantar el tema y se convirtió en su más grande éxito. (IG Plim Plim)

Plim Plim y su curiosa conexión con México

La conexión de Plim Plim con México no es casualidad. Desde su concepción, el personaje ha estado influenciado por íconos culturales del país. “Cuando empezamos a desarrollar Plim Plim hicimos un relevamiento de 600 propiedades infantiles... encontramos inspiración en productos como El Chapulín Colorado, Doctor Chapatín, todos los productos de Chespirito. Por eso Plim Plim tiene su corazón colorado, igual que el Chapulín. También nos inspiramos en otro gran icono de México que es Cepillín. De hecho, hemos interpretado canciones de Cepillín con la musicalidad de Plim Plim”.

El equipo detrás del show trabaja día a día con una misión clara: dejar una huella positiva en los corazones infantiles. “Lo que nos motiva, básicamente, es el propósito: llenar los corazones de los niños de amor, de felicidad. Poder sembrar una semillita de luz; ayudar a los mamás y a los papás en la crianza”, afirman.

Además, actualmente desarrollan un módulo educativo junto con otra empresa para reforzar el aprendizaje infantil, especialmente en áreas como la lectoescritura y la atención. “Siempre nuestra motivación es dar lo mejor de nosotros mismos, ser nuestra mejor versión y compartir nuestro propósito con todas las mamás y los papás del mundo”.

Dos de los grandes comediantes mexicanos fueron parte fundamental para el personaje que conocemos hoy en día. (IG Plim Plim)

Cuándo y dónde se presentará Plim Plim en México

La experiencia de asistir a “Energía Musical” va más allá del entretenimiento. De acuerdo con su creador, es un momento de conexión familiar, de alegría compartida, y de valores transmitidos con ternura y talento. “Lo que se puede esperar (en sus presentaciones en México) es un show para toda la familia: para los niños, para las mamás, los papás, los abuelos. Un show para compartir, que quedará en el recuerdo de todos los corazones de los niños que puedan visitarnos. Hecho con todo el talento argentino y mexicano. La verdad que es un gran placer trabajar con gente tan talentosa”.

Los niños mexicanos podrán disfrutar de este gran espectáculo en algunos puntos de la República Mexicana:

27 de Abril - MONTERREY - Escenario GNP - shows a las 11:00 y 15:00 horas- Boletos en TICKETMASTER desde 600 pesos

1 de Mayo - CIUDAD DE MEXICO - Teatro Angela Peralta - 13:00 horas - Boletos en TICKETMANIA desde 600 pesos

3 de Mayo - Satélite, EDOMEX - Foro Felipe Villanueva - 13:00 PM - Boletos en TICKETMANIA desde 750 pesos

4 de Mayo - PUEBLA - Teatro Metropolitano- Boletos en SUPERBOLETOS desde 500 pesos

Plim Plim llegará a México en compañía de todos sus amigos y con un gran repertorio musical. (Plim Plim)

La fraterna amistad entre Plimp Plim y el Papa Francisco

El compromiso social del equipo no se limita al escenario. En 2014, fueron invitados al histórico Partido de la Paz promovido por el papa Francisco y Scholas Occurrentes. “Tuvimos la oportunidad y el honor de ser invitados al Partido de la Paz. Participamos junto con un montón de reconocidos futbolistas, entre ellos Maradona. Fue muy hermoso poder compartir con el papa Francisco, hablar sobre Plim Plim con él y haber sido miembros de esa hermosa gesta. Claramente nosotros suscribimos a los mismos valores que él y Escolas Ocurrentes, promoviendo la amistad, el deporte, la paz”.

Con música, color, alegría y corazón, Plim Plim reafirma su compromiso con una infancia feliz, consciente y llena de valores. Una propuesta que no solo entretiene, sino que transforma.

El creador del carismático payasito, al igual que el papa Francisco, estaba enfocado en el bienestar de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. (Guillermo 'Tita' Pino)