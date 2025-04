El arzobispo Carlos Aguiar Retes se pronuncia sobre las cualidades que debe tener el nuevo papa

El arzobispo primado de México estará presente en el siguiente cónclave en el Vaticano. FOTO: Desde la Fe

Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, será uno de los dos mexicanos que participen en el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco, proceso en el cual él mismo tiene la posibilidad de ser votado, aunque deberá conseguir el respaldo de otros 89 cardenales.

Después de darse a conocer la muerte del papa Francisco, Aguiar Retes encabezó este lunes una misa en honor al pontífice en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México, donde oró por un sucesor que siga “su palabra y su ejemplo”.

Aguiar Retes, junto al arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, participarán en el cónclave para elegir al nuevo papa, proceso en el que las reglas también les permiten ser candidatos.

Carlos Aguiar Retes recordó las enseñanzas del pontífice fallecido este lunes a los 88 años, quien, “como buen sucesor de Pedro, advirtió una y otra vez, los riesgos de la guerra” y los enfrentamientos.

La Basilíca de Guadalupe fue sede de la misa en honor al papa Francisco. REUTERS/Raquel Cunha

En la Basílica, considerado como el segundo templo católico más visitado del mundo, Aguiar rezó por el “gozo de la eterna bienaventuranza al papa Francisco”.

“Y a tu pueblo huérfano ahora de pastor, concédele un pontífice que con su palabra y su ejemplo guíe santamente las ovejas que les serán encomendadas y, con ellas, llegue a la patria del cielo”, agregó el arzobispo.

Misa en la Basílica de Guadalpue en honor al papa Francisco

La ceremonia en la Basílica comenzó poco después de las 12:00 hora local, en la capilla principal, desbordada de fieles católicos que seguían llegando al templo.

Durante la misa, Aguiar recapituló que la Basílica de Guadalupe era “el lugar preferido del Papa Francisco”, según le confesó en su visita hace casi una década.

CIUDAD DE MÉXICO. 17ABRIL2025.- El arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes; durante la misa de este jueves Santo en la catedral metropolitana; lavo los pies de familiares y madres buscadoras. FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

“Muchos de ustedes recordarán, el papa Francisco pidió y estuvo frente a nuestra madre, y me dijo: ‘Carlos, no me di cuenta del tiempo que pasaba, hasta que fueron por mí y me dijeron: ‘santo padre, la multitud está esperándolo’. Y tuve que dejar a nuestra madre’”, rememoró el cardenal.

“Por eso, este es el lugar preferido del papa Francisco, y por ello, hoy aquí ante nuestra madre le pedimos por su llegada a la casa del padre”, continuó Aguiar.

La misa finalizó con un largo aplauso de los fieles y con el agradecimiento de Aguiar a los medios “para que conste el amor del pueblo de México al papa Francisco”.

En el mismo templo, Francisco ofició una misa con 50 mil personas el 13 de febrero de 2016, cuando ofreció palabras por las víctimas de la violencia.