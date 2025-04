Victoria Ruffo arremete contra Eugenio Derbez tras asegurar que le compra costosos lentes a José Eduardo

Victoria Ruffo aseguró que José Eduardo se paga sus propios gustos. (jose_eduardo92, Instagram)

José Eduardo Derbez se volvió tendencia semanas atrás por utilizar unos costosos lentes con un supuesto valor de 30 mil pesos. Todo comenzó a raíz de un video que compartió su hermano Vadhir, en el que se le ve utilizando un diseño novedoso de gafas de sol.

Pese a que no es la primera vez que el actor “Mesa de regalos” sorprende con su peculiar gusto por la moda, el presunto precio del artículo fue lo que más llamó la atención, pues hasta su papá, el comediante Eugenio Derbez, fue cuestionado sobre el tema.

Debido a que en aquella entrevista el actor mexicano dejó entrever que los lentes eran patrocinados por Victoria Ruffo, su mamá, la actriz de melodramas fue cuestionada al respecto, y una vez más, estalló contra su expareja.

“Ese nada más abre la ‘bocota’. No fíjate que gracias a Dios hace muchos años que ya mi hijo no depende de mí”, respondió tajante para el programa “De primera mano” de Imagen Televisión.

Y aunque la protagonista de melodramas como “La madrastra” y “Corona de lágrimas” confesó que en el pasado sí le llegó a comprar lentes de sol a su hijo, no solían ser de gran precio, “eran del mercado”.

“Si tiene él esos gustos y tiene con qué, pues que lo haga, para eso trabaja. De repente dice uno, híjole, tengo ganas de este vestido o de estos lentes y si tienes para ahorrar y comprártelo, por qué no”, cuestionó.

Los lentes de José Eduardo Derbez han causado sensación en redes sociales. (TikToK)

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre los lentes de José Eduardo Derbez?

Tras el video que compartió Vadhir en sus redes sociales, donde compara a su hermano con Rey Mysterio, el actor de cintas como “Hombre al agua” y “No se aceptan devoluciones” señaló que no eran gastos que venían de su hijo, sino de su mamá.

"Bueno, sí, ahí ya no me meto yo, pero según entiendo, todos esos no se los gasta (el dinero) él, sino que son regalo de su mamá”, expresó Derbez en un encuentro con varios medios de comunicación en la Ciudad de México.

Entre dimes y diretes sobre el origen de los famosos lentes y el gusto por la moda del actor, su estilo sigue ocasionando comentarios divididos en redes sociales y algunos programas de espectáculos, pues los conductores de “Ventaneando” aseguraron que tiene mal gusto y se sumaron a las burlas.

Los conductores de Ventaneando tampoco pudieron evitar las burlas. (TikTok / Azteca)