Eduardo Yáñez revela la razón por la que está distanciado de su hijo desde hace cuatro años: “Se lo advertí”

Eduardo Yañez compartió detalles de su vida personal en el programa de YouTube de Jorge Van Rankin. (Infobae)

Eduardo Yáñez, uno de los actores más reconocidos en la televisión mexicana, se sinceró sobre el episodio que vivió hace unos años con su hijo y los llevó a distanciarse drásticamente.

En una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, el actor de melodramas como “Amores verdaderos”, “Destilando amor” y “Fuego en la sangre” reveló las razones que lo hicieron distanciarse de su primogénito, Eduardo Jr.

Todo comenzó cuando el expresentador de “Hoy” lo cuestionó sobre el fuerte caracter que tiene y lo ha llevado a ser uno de los personajes más polémicos y explosivos de la televisión, así como a alejarse de algunos seres queridos, como su hijo.

“No hablamos, tenemos aproximadente tres o cuatro años que no hablamos”, dijo sobre la relación que tiene actualmente con su primogénito.

De acuerdo con el histrión de 64 años, el joven le falló muchas veces, y en más de una ocasión le advirtió lo que sucedería si continuaba con esa misma actitud, por lo que debido a que las cosas no cambiaron terminaron por alejarse.

“Me falló varias veces, me falló una y lo hablamos, me falló dos y lo hablamos, me falló tres y dije: ‘A la ching**, se acabó’”, recordó.

Y agregó: “Lo extraño muchísimo, es un gran chavo, pero por la edad se dejó llevar y lo descubrí una vez y se lo advertí. Cuando le ching** lana a tu jefe ya estás mal”.

El actor Eduardo Yañez decidió alejarse de su hijo cuando lo descubrió robando su dinero. FOTO: Diego Gallegos/CUARTOSCURO.COM

Finalmente, sobre la posibilidad de un reencuentro, Yañez confesó que no está interesado, pues considera que le aportó más a su vida al alejarse, ya que cuando estuvieron juntos le resultó todo lo contrario a lo que pensaba.

“Lo mejor que pudo haber pasado entre él y yo para su bienestar fue que nos separáramos. Ahora él trabaja y tiene que mantener a un niño (ya soy abuelo)”, confesó.

Asimismo, reflexionó sobre el trabajo que hizo como papá cuando estuvo junto a su primogénito, pues consideró que al darle todo él tendría la madurez para saber manejar las cosas, pero no fue así.

Eduardo Yáñez y su carrera en la televisión mexicana

Nacido en 1960, Eduard Yáñez Luévano, es uno de los actores mexicanos más conocidos por su amplia participación en cine, teatro y televisión.

Desde muy joven comenzó su trayectoria en películas estadounidenses, para después abrirse paso en la televisión en melodramas como “Yo compro a esa mujer”, la cual lo lanzó al estrellato en 1990 y le dio importantes personajes en producciones como “Fuego en la sangre” y “Destilando amor”.

Destilando amor fue la versión de Televisa de Café con aroma de mujer. (Foto: Televisa)