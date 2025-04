Maribel Guardia reacciona a la lealtad de Olivia Collins tras renunciar a la obra de teatro en la que participa Imelda Tuñón

Olivia Collins prefirió ser leal a su amistad con Maribel Guardia. (IG: @oliviacollinsmx // @imetunon)

Olivia Collins decidió renunciar a la obra de teatro “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve” tras la llegada de Imelda Tuñón, quien protagoniza un pleito legal con Maribel Guardia desde enero del presente año.

De acuerdo con Antonio Escobar, productor de la puesta en escena, no tenía planeado juntar en las presentaciones a ambas actrices, pero comprende y respeta que Collins haya decidido abandonar el proyecto por lealtad a su amiga.

“Fue tan complicado, habla de lealtad, de una situación que yo respeto mucho, y decidió abandonar ayer el proyecto precisamente porque dice que no se siente a gusto de estar compartiendo un proyecto con Ime”, explicó Escobar.

Pese a que comprende sus razones, señaló que la decisión de Collins sí le afectó emocionalmente, pues además del cariño que se tiene sabe que son cosas que salen de sus manos.

“Ella decidió declinar e irse, cosa que sí me afecta mucho emocionalmente, porque la quiero mucho, sabe que tiene las puertas abiertas”, puntualizó.

Olivia Collins antepone su amistad con Maribel Guardia y renuncia a obra en la que participará Imelda Tuñón. (IG: @oliviacollinsmx)

Maribel Guardia reacciona a la salida de Olivia Collins de la obra de teatro que compartiría con Imelda Tuñón

Ante la decisión de la intérprete de 67 años, Guardia compartió una fotografía juntas acompañada de un texto que resalta el valor de su amistad a lo largo de los años.

"Las amigas son un auténtico tesoro. Hermanas que te regala Dios. Te adoro", expresó.

Como era de esperarse, la imagen desató comentarios positivos por parte de colegas e internautas, quienes resaltaron la importancia de su amistad con mensajes como: "Mujeres preciosas“, ”Preciosa como siempre“, ”Quiero una amiga así“ y ”La amistad se demuestra en las buenas y en las malas".

(Instagram: @maribelguardia / Captura de pantalla)

Cabe recordar que en entrevista para “Sale el Sol”, Olivia rompió el silencio sobre su salida de la puesta en escena y dejó claro que no quiere ser parte del mismo proyecto que la viuda de Julián Figueroa.

“Desgraciadamente para mí que esa persona entre a un proyecto construido no me pareció. Soy leal a la amistad de mi hermana Maribel, es mi comadre. No quiero estar en el mismo proyecto que esta persona“, aseguró.

Asimismo, confesó que no comprendía la decisión del productor de la obra, pues sabe que dentro del elenco ya hay cantantes y no era necesario la integración de Imelda Garza Tuñón.

"No me gustó que metiera a Imelda, no era para que la metiera porque tenemos cantantes ahí”, sentenció.