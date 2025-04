Luis R Conriquez reclama que no hay restricción de corridos en Estados Unidos: “No nos agrada”

Luis R. Conríquez. (Instagram)

Tras la trifulca en la Feria del Caballo en el Estado de México, Luis R. Conriquez sigue atravesado por la polémica, ya que no pudo cantar narcocorridos y eso enfureció a su público en Texcoco.

Días después, el cantante de canciones como Si no quieres no hizo una reflexión y se mostró sorprendido a través de Instagram porque otros intérpretes de corridos no tienen restricciones en sus presentaciones de Estados Unidos.

La situación de los narcocorridos se ha convertido en un tema de conversación por sus letras, las cuales hacen apología a la violencia, pero no había ocurrido una situación en la que EEUU le retirara su visa de trabajo a cantantes, algo que ya ocurrió con Los Alegres del Barranco.

“Allá no han restringido, no nos agrada para nada pero ¿qué hacemos? los artistas que están cantando allá ya están cantando corridos", dijo Luis R. Conriquez.

¿Luis R. Conriquez dejará los corridos para siempre?

Luis R. Conríquez formaba parte de los artistas que estarían en el Palenque de Metepec. (Jovani Pérez)

Después de lo ocurrido en Texcoco, el cantante ahora piensa en adaptarse, pero lamenta que los corridos con otras temáticas que no son el narcotráfico suelen no llamar la atención de las personas.

“Yo pienso sacar temas de superación, buscar. Pero desgraciadamente a la gente lo que le gusta es lo explícito. Lo que no se puede, a la gente le gusta. Hablando de música”, afirmó el cantante durante la entrevista. Estas declaraciones reflejan el dilema que enfrentan muchos artistas del género: la tensión entre la evolución artística y las expectativas de su audiencia.

Para Luis R. Conríquez, los corridos no deben ser vistos únicamente como una apología del crimen, sino como un espejo de las realidades que viven diversos sectores de la población.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respaldado iniciativas que buscan promover música que no haga apología del delito.