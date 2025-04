Qué negocios recomienda a Emma Coronel la inteligencia artificial para tener éxito económico

En septiembre de 2023, Coronel Aispuro regresó a la vida pública como modelo e influencer. (IG:@emmacoronel9oficial)

Condenada por tráfico de drogas y lavado de dinero, delitos por los cuales se declaró culpable y arrepentida, Emma Coronel Aispuro, última pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán, recuperó su libertad en septiembre de 2023 tras pasar dos años y medio en prisión. Ahora, quien alguna vez fue vista como la potencial “reina” del Cártel de Sinaloa, muestra una nueva faceta como empresaria y modelo.

Coronel, “madrastra” de Los Chapitos fue detenida en febrero de 2021, a los 32 años, en el Aeropuerto Internacional de Dulles, Virginia, sin embargo, su exposición pública había comenzado mucho antes, cuando con apenas 18 años se unió a El Chapo Guzmán, lo que le valió el apodo de “La Señora”.

Con su esposo extraditado y cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, Coronel comenzó a construir una imagen propia en los medios. Tras su liberación, La Señora retomó su actividad como modelo y en 2024 fue elegida por la diseñadora April Black Diamond para lucir una de sus creaciones durante la Fashion Week de Milán, uno de los escenarios más importantes de la moda internacional.

Además, incursionó en la promoción de prendas moldeadoras junto a la influencer Graciela Montes, en la que ambas posan modelando dichas prendas diseñadas para estilizar la figura. Estas actividades reflejan un esfuerzo por construir una nueva imagen pública, comenzado a posicionarse como una figura vinculada al mundo de la moda y el estilo, dejando entrever su intención de consolidarse como empresaria en este ámbito.

Cinco negocios podrían ser exitosos para Emma Coronel

Emma Coronel Aispuro posó con un vestido de novia del diseñador mexicano Benito Santos. (Foto: Instagram/therealemmacoronel)

De acuerdo con propuestas generadas por la inteligencia artificial Perplexity, Coronel podría explorar diversas oportunidades de negocio que capitalicen su notoriedad y su conexión con la moda y la belleza. Entre las opciones más viables se encuentran:

1. Marca de ropa o shapewear personalizada

Con experiencia previa en la promoción de fajas moldeadoras, Coronel podría desarrollar una línea propia enfocada en la autoaceptación, la diversidad corporal y el empoderamiento femenino a través de una narrativa que conecte con mujeres que han enfrentado desafíos o estigmas. Las colecciones podrían reflejar distintas etapas de transformación personal, y combinar estilo con mensajes de fortaleza y resiliencia, lo cual no solo vendería productos, sino una idea: la de reconstruirse sin perder estilo ni identidad.

2. Línea de productos de belleza o cuidado personal

Emprender un negocio de cosméticos o cuidado personal en el que incorpore el lujo con ingredientes naturales tradicionales, técnicas artesanales o diseños inspirados en la cultura mexicana. La propuesta de valor iría más allá de lo estético, abrazando la idea del “cuidado como ritual” y reconectando con la herencia cultural.

3. Publicación de un libro autobiográfico

Publicar un libro que narre su trayectoria, desde sus orígenes hasta su reinvención personal, captaría la atención de un público amplio. Más allá del morbo o la curiosidad, si el enfoque se centra en el aprendizaje, la superación y los matices humanos detrás de las decisiones, podría posicionarse como una historia de advertencia y esperanza. Además, incluir reflexiones sobre la identidad, el poder, la maternidad y la presión mediática lo convertiría, más que un relato biográfico, en una herramienta de inspiración y empatía.

4. Negocio digital: dropshipping o e-commerce

Aprovechando una base de seguidores considerable y una imagen reconocible, podría incursionar en el comercio electrónico vendiendo productos seleccionados personalmente. Moda, accesorios, cosmética o productos con diseños exclusivos podrían formar parte del catálogo. El modelo de dropshipping permitiría iniciar con bajo riesgo financiero, mientras que el storytelling detrás de la marca ayudaría a reforzar la conexión emocional con sus clientas.

5. Academia o talleres online

Con una historia de exposición pública y transformación, ella podría usar su experiencia como puente para ayudar a otras. Crear una academia virtual o una serie de talleres para mujeres que buscan reinventarse, ya sea tras haber estado privadas de libertad, salir de relaciones difíciles o empezar de nuevo, puede ser un proyecto con impacto social real. Desde clases de emprendimiento básico hasta desarrollo de imagen personal o manejo de redes sociales, la iniciativa podría tener un enfoque práctico y motivacional.

Un pasado marcado por su relación con “El Chapo”

Emma Coronel después y antes de casarse con EL Chapo. (Archivo Infobae/therealemmacoronel)

De acuerdo con BBC, Emma Coronel conoció a Joaquín Guzmán cuando tenía 17 años, durante una celebración en su comunidad natal. En una entrevista con la periodista Anabel Hernández, publicada en el semanario Proceso en 2016 y citada en dicho medio, Coronel relató “lo que me conquistó de él fue su plática, su forma de tratarme… No me llevó grandes regalos ni grandes cosas, sino que él se gana a las personas por su forma de ser”.

La pareja contrajo matrimonio religioso el 2 de julio de 2007, el día en que la joven cumplió la mayoría de edad, en una ceremonia que ella describió como íntima, únicamente con familiares cercanos.