Qué pasó con “El Cadete”, el operador financiero del Chapo Guzmán que tenía alianzas con “La Reina del Sur”

Jorge Humberto Pérez Cázares lideraba rutas de cocaína entre Guatemala, Colombia, México y Estados Unidos para el Cártel de Sinaloa. (Jovani Pérez/Infobae México)

El 15 de mayo de 2016, en un operativo conjunto entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido Jorge Humberto Pérez Cázares, conocido como “El Cadete”, identificado como presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, entonces liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, hoy encarcelado, e Ismael “Mayo” Zambada, aún sin sentencia.

La captura, ejecutada en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, respondió a una orden de localización y presentación emitida por un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México. Según informó la PGR en un boletín oficial, la detención fue solicitada por la Interpol con fines de extradición.

El gobierno de Estados Unidos había promovido la petición formal, sustentada en una orden de arresto girada por la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde se acusaba al detenido de los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. “Se dio cumplimiento, en San Miguel Allende, Guanajuato, a la orden de localización y presentación en contra de una persona, integrante del Cártel de Sinaloa, considerado operador financiero de dicha organización delictiva”, precisó la dependencia en su comunicado.

Nueve años después de su aprehensión, resurgen datos sobre el paradero del implicado, cuya extradición fue requerida nuevamente en 2021 por la misma corte estadounidense para enfrentar un proceso judicial por su presunta participación en la red criminal de narcotráfico.

Estados Unidos acusó a “El Cadete” de conspiración y delitos contra la salud relacionados con el narcotráfico internacional. (Infobae México/Jovani Pérez)

¿Cuál fue la sentencia del operador financiero de “El Chapo”?

De acuerdo con el Memorandum Opinion (memorando de opinión), emitido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Pérez Cázares fungía como enlace con las organizaciones de narcotráfico en Guatemala y Colombia, para transportar cocaína desde estos países, pasando por México, con destino final a los Estados Unidos.

En el documento se menciona que Jorge Humberto Pérez Cázares fue arrestado en Guatemala tras ser sorprendido transportando aproximadamente 500 kilogramos de cocaína. La droga, según la acusación, había sido adquirida a una persona que en realidad colaboraba como informante con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Posteriormente, “El Cadete” se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína con la intención de importarla a territorio estadounidense. Durante el proceso judicial, el Gobierno solicitó un incremento en la pena bajo la figura de “ajuste del rol agravante”, al considerar que el acusado actuó como líder u organizador dentro de la operación delictiva.

Por su parte, la defensa buscó una reducción en la sentencia con base en dos disposiciones del sistema judicial estadounidense, el “rol de infractor de punto cero”, que se aplica a quienes cometen por primera vez un delito no violento, y la “válvula de seguridad”, que permite cierta flexibilidad en la sentencia para algunos acusados de narcotráfico.

Sin embargo, el Tribunal llevó a cabo una audiencia probatoria y concluyó que el Gobierno logró demostrar que Pérez Cázares ejercía un papel de mando en la organización, lo cual justifica el aumento de cuatro niveles en su sentencia. Por lo que el acusado quedó excluido de los beneficios de las reducciones solicitadas.

Una aliada clave de “El Cadete”, “La Reina del Sur”, grabó encuentros para colaborar con la DEA. (DEA)

El Cadete y la Reina del Sur, la crónica de una caída anunciada

En el oscuro entramado del narcotráfico internacional, la historia de Jorge Humberto Pérez Cázares emerge como un caso paradigmático de ambición, engaño y traición. Su caída comenzó a gestarse en 2013, cuando fue presentado a Marllory Chacón Rossell, conocida como “la Reina del Sur”, una poderosa narcotraficante guatemalteca con quien buscaba cerrar un millonario trato de cocaína.

El primer encuentro tuvo lugar en octubre de ese año, con la intención de organizar la compra de al menos 500 kilogramos del estupefaciente. A lo largo de los meses siguientes, el acusado sostuvo múltiples reuniones con Chacón Rossell, durante las cuales no solo afinaron los detalles del negocio, sino que también hablaron extensamente sobre la operación de narcotráfico que dirigía Pérez Cázares para el Cártel de Sinaloa. Conversaron sobre precios en distintos países, rutas, logística, pagos, niveles de violencia, seguridad, marcas de droga como “Rolex” o “RR”, y hasta la compra de aeronaves para transportar los cargamentos.

Pero lo que “El Cadete” no sabía era que Chacón Rossell ya había sido imputada en el Distrito Sur de Florida y colaboraba con las autoridades estadounidenses. Como parte de su cooperación con la DEA, aceptó grabar en audio y video sus encuentros con el acusado. Paralelamente, los agentes lograron acceder a los mensajes de Blackberry que Pérez Cázares intercambiaba con Alfonso Limón-Sánchez, alias “Chubas”, un operador cercano a Ismael “El Mayo” Zambada.

En esos mensajes, Pérez Cázares compartía detalles de los tratos, pedía orientación sobre precios, actualizaba el avance de las negociaciones y se dirigía a Limón-Sánchez con deferencia, llamándolo “señor” y buscando su aprobación. En uno de los acuerdos, ambos parecieron repartirse a partes iguales 166 kilogramos de cocaína. También se descubrió que el acusado le proporcionó a su contacto un número en California, el cual condujo a Jesús Gallardo-Sánchez. Tras una investigación, el 17 de febrero de 2014, agentes estadounidenses allanaron tres casas en Los Ángeles, arrestando a Gallardo-Sánchez y otras dos personas. Incautaron 1.4 millones de dólares y 74 kilos de cocaína, algunos con los mismos sellos que los mencionados por el acusado.

Al día siguiente, “El Cadete” le contó a Chacón Rossell que “tres de sus oficinas” en Los Ángeles habían sido allanadas. A pesar del golpe, decidió continuar con el trato, prestando un camión con capacidad para mover 500 kilogramos de cocaína. El 22 de febrero, recogió la mercancía en Guatemala, pero fue interceptado tras una denuncia anónima mientras viajaba al norte con otro acompañante. En el vehículo, ocultos tras paneles, los agentes hallaron 498 paquetes, de los cuales 484 dieron positivo por cocaína, con un peso total de 514.38 kilogramos.

Pérez Cázares intentó sin éxito negociar una reducción de su sentencia bajo disposiciones legales estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El capo sin rastro

De acuerdo con el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, el 13 de marzo de 2014, un gran jurado federal lo acusó formalmente de conspiración para distribuir drogas con fines de importación a Estados Unidos. No fue sino hasta el 30 de julio de 2021 que ingresó bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Finalmente, el 1 de abril de 2024, Jorge Humberto se declaró culpable. En junio de ese año, durante las audiencias probatorias, el tribunal escuchó los testimonios del agente del FBI Jamie Dvorsky y de la testigo colaboradora Marllory Chacón Rossell, quien reveló detalles clave sobre las operaciones del acusado.

El Tribunal determinó que el Gobierno presentó suficientes pruebas para demostrar que Jorge Humberto Pérez Cázares desempeñó un papel de liderazgo u organización dentro de la estructura criminal, lo cual justifica un aumento de cuatro niveles en su sentencia conforme al artículo 3B1.1 de las Directrices Federales de Sentencia (USSG). Este ajuste se aplica a personas que ejercen autoridad sobre otros y toman decisiones clave dentro de una conspiración delictiva, como fue el caso del acusado al coordinar operaciones de narcotráfico a gran escala.

Como resultado de este ajuste agravante, el acusado ya no califica para ciertos beneficios que podrían haber reducido su condena. En particular, no puede acogerse al ajuste por ser un infractor de “cero puntos”, una medida diseñada en EUA para quienes tienen antecedentes penales mínimos y desempeñaron un papel menor, ni puede beneficiarse de la llamada “válvula de escape”, una disposición que permite sentencias más leves a ciertos acusados no violentos si cumplen con criterios específicos. La gravedad del rol del acusado en la operación criminal lo excluye de ambas opciones.

Sin embargo, al buscar el nombre de Jorge Humberto Pérez Cázares en el sitio web del Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), donde se puede consultar la ubicación de cualquier recluso federal desde 1982, no aparece ningún registro suyo. Esto podría deberse a que, con la implementación de la Ley del Primer Paso, muchas sentencias están siendo revisadas y ajustadas, especialmente en lo que respecta al tiempo de condena que puede reducirse por buen comportamiento u otros factores. Por ahora, el paradero del hombre que llegó a liderar operaciones del Cártel de Sinaloa no figura en la base de datos pública.