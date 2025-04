Arturo Carmona seguirá trabajando con Cruz Martínez pese a denuncia de Alicia Villarreal: “Hay que separar las cosas”

El actor sigue con sus planes de trabajo junto a Cruz Martínez. Créditos: Instagram: @mtzcruz/@arturo.carmona

Arturo Carmona desató opiniones dividas luego de que confesara que no tiene planeado romper sus relaciones laborales con Cruz Martínez, a quien anteriormente denunció publicamente Alicia Villarreal por violencia doméstica.

De acuerdo con el galán de telenovelas, es importante entender que la situación personal no se debe involucrar con la laboral, pues del éxito del grupo dependen varias personas.

“Hay que separar las cosas y entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la familia de Alicia también comen del éxito de este grupo”, expresó en un encuentro con la prensa.

Además, tambiÉn agregó que en la parte personal todos se deben hacer responsables que sus propias decisiones, por lo que es importante no mezclar y perjudicar a personas que no están involucradas en el conflicto.

“En la parte empresarial y laboral no podemos mezclar, no puede perjudicar algo que sucedió en la parte personal porque no tienen la culpa todas las familias que comen de esta agrupación y tampoco los muchachos”, señaló.

El galán de telenovelas seguirá con sus negocios con Cruz Martínez. |Créditos: Cuartoscuro - IG, mtzcruz

Sin embargo, ante los comentarios que ha recibido por su decisión de no alejarse de la expareja de Villarreal, aseguró que es muy común que el público mezcle la situación personal con la laboral.

Arturo Caroma vuelve a hacer público el apoyo a su hija, Melenie Carmona

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la decisión de Melenie Carmona de no hacer público el apoyo que le brinda a su mamá, el actor confesó que la apoya completamente, pues muchas veces se suele distorsionar lo que se dice en redes sociales.

“Yo estoy con mi hija en todos los sentidos, apoyándola”, aseguró.

Asimismo, comentó que por tratarse de una cuestión legal, lo mejor es que no se hable abiertamente, ya que las palabras pueden usarse en contra de alguna de las partes.

Arturo Carmona apoya completamente a Melenie Carmona sobre su postura con Alicia Villarreal. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

Cabe recordar que no es la primera vez que el actor asegura estar del lado de su hija, pues desde que comenzó la disputa legal entre la cantante de musica ranchera y su esposo, se ha mantenido neutral, pero en algunas ocasiones ha salido en defensa de su primogénita.

Sin embargo, también se ha visto afectado por lo ocurrido, pues recientemente confesó que prefería mantenerse al margen de la situación, pues ya se ha visto afectado por sus palabras.

“Apoyo para mi hija cien por ciento, en temas de pareja no me gusta mucho comentar porque me ha ido muy mal por andar comentando, prefiero reservarme el comentario. Apoyo hacia mi hija cien por ciento“, dijo en una entrevista para ”Ventaneando" en días pasados.