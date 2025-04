Activistas de Sonora también exigen renuncia de Rosario Ibarra: “No puede representar a víctimas desde la ausencia”

En 2024, Rosario Piedra se reeligió en medio de un polémico proceso. (Facebook Rosa Icela Rodríguez)

El colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora exigió la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras su inasistencia al diálogo entre la Secretaría de Gobernación y familiares de personas desaparecidas en México.

A través de un comunicado público, el colectivo expresó su profundo descontento con la omisión de Piedra Ibarra en un encuentro clave para atender una de las crisis más graves del país: la desaparición de personas. En el documento, calificaron su ausencia como una forma de violencia institucional que refleja una falta de empatía y responsabilidad por parte de quien encabeza el organismo nacional encargado de la defensa de los derechos humanos.

“Su ausencia en la mesa de diálogo no fue sólo una silla vacía, fue un mensaje claro: ‘no me importa’. Y esa indiferencia, señora Piedra, es violencia institucional”, señala el comunicado emitido por el colectivo.

Los integrantes del colectivo han pedido una reunión en diversas ocasiones, pero la titular de la CNDH no lo ha concedido. (Jóvenes Buscadores de Sonora)

Critican la falta de acercamiento de la institución

El grupo de buscadoras y buscadores lamentó que, pese a la apertura del gobierno federal al entablar diálogo con las familias de desaparecidos, la CNDH decidiera mantenerse al margen de esta convocatoria. Para los Jóvenes Buscadores de Sonora, esta falta de presencia no es un simple descuido, sino un gesto que agrava el abandono institucional que ya enfrentan miles de familias en todo el país.

“¿Qué esperanza queda para los que buscan justicia?, ¿cómo confiar en una institución que se borra justo cuando más se le necesita?”, cuestionaron en su pronunciamiento, al tiempo que subrayaron la necesidad de una institución cercana, comprometida y activa ante el dolor de las víctimas.

Inconformes con su trabajo

La exigencia de renuncia hacia Rosario Piedra Ibarra fue clara y contundente. El colectivo no la plantea desde el enojo, sino como una medida necesaria para recuperar la dignidad y la confianza que debe representar la CNDH ante las víctimas.

“Exigimos su renuncia. No como venganza, sino como acto de dignidad. No se puede representar a las víctimas desde la ausencia, no se puede hablar de derechos humanos mientras se ignoran los clamores de quienes han perdido todo”, agrega el documento.

Además, acusaron que la falta de participación de la presidenta de la CNDH en estos espacios de diálogo constituye un acto de desprecio hacia las víctimas y sus familias, una postura que, consideran, contradice totalmente los principios que deberían regir al organismo.

Diversos grupos en todo México se han pronunciado en contra de la titular de Comisión por su falta de apoyo. (AP Foto/Ginnette Riquelme)

El llamado del colectivo también incluyó un mensaje más amplio dirigido a la institución que representa Piedra Ibarra. Con palabras firmes, pidieron que la CNDH se transforme y vuelva a su esencia, aquella que la conectaba directamente con las necesidades del pueblo.

“Instamos a que la CNDH vuelva a ser del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, concluye el comunicado.

La ausencia de Rosario Piedra Ibarra ha intensificado la crítica de colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, quienes desde hace meses han manifestado su descontento por lo que consideran una gestión alejada de las verdaderas necesidades de las víctimas. Este nuevo reclamo público se suma a una serie de señalamientos que han puesto en entredicho el papel de la CNDH en uno de los contextos más urgentes y dolorosos del país.

Hasta el momento, ni la Comisión ni su presidenta han emitido una respuesta oficial al pronunciamiento de Jóvenes Buscadores de Sonora.