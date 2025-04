Estas son las canciones de Luis R. Conriquez que no mencionan al narcotráfico

Luis R. Conríquez está envuelto en la polémica tras no cantar corridos (@luisrconriquezoficial)

La mayoría de canciones interpretadas por Luis R. Conriquez son narcocorridos o corridos alterados, por lo que mencionan directa e inderectamente a líderes del narcotráfico, la venta o el consumo de sustancias así como acciones de organizaciones criminales o violencia.

Este tipo de contenido se puede resumir en apología a la violencia, por lo que el Gobierno del Estado de México limitó la interpretación de narcocorridos en Texcoco. Esto causó la furia de los asistentes a un palenque, por lo que comenzaron a destruir los instrumentos musicales del equipo de Luis R. Conriquez.

Ya que casi todos sus temas hacen apología del delito o lo mencionan, mucha gente se pregunta cuáles son las canciones de Luis R. Conriquez que no se consideran narcocorridos.

Es importante señalar que en ocasiones, los narcotraficantes son mencionados sólo por sus iniciales o por alguno de sus alias. Lo mismo ocurre con las sustancias, generalmente se les menciona por apodos, ya sea por sus colores o por su consistencia, las armas también son nombradas de forma implícita.

Teniendo en cuenta todo eso, estas son las canciones de Luis R. Conriquez que no se podrían considerar como narcocorridos, pues sólo hablan de gusto físico por alguna mujer, superación personal o el alcohol, que es una droga legal.

La Mamoncita del Insta

Un amor como este

Ahogándome en alcohol , que fue una colaboración con Lefty SM

Mi momento del año 2022

Kelly- esta canción menciona armas, pero no el tráfico de las mismas.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

Es posible que haya otros temas que no mencionen el narcotráfico, pero la lista anterior menciona las que tienen un mayor número de reproducciones en plataformas. De igual manera, tiene canciones cuya letra no es la de un narcocorrido; sin embargo, una sola frase o palabra termina relacionándose con el nombre de un capo o alguna sustancia ilícita y su venta.

Es importante señalar que al menos las cinco canciones más populares de Luis R. Conriquez si son narcocorridos: Presidente, Bandida, Si no quieres no, NO SON DORITOS y Sin tanto Royo. Incluso su canción de temporada Feliz Navidad HDSPM hace mención al mismo.

El cantante de música regional mexicana Luis R. Conriquez se encuentra en el centro de la controversia tras su presentación en el Palenque de Texcoco, el pasado 11 de abril, como parte de la Feria del Caballo de Texcoco 2025.

En su comunicado, Luis R. Conriquez lamentó lo sucedido y destacó que su estilo musical ha sido una forma de conectar con las historias del pueblo, lo que le ha permitido ganarse el cariño de sus seguidores. Sin embargo, también dejó claro que, en adelante, su carrera tomará un rumbo diferente, adaptándose a las nuevas disposiciones legales y priorizando la seguridad de todos los involucrados en sus presentaciones.