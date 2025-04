Cuánto cuesta un boleto al Palenque de Texcoco 2025 y cuáles son las actividades pendientes tras trifulca del fin de semana

La gente paga hasta 5 mil pesos por asistir a un palenque (IG/palenqueaguascalientes)

Luis R. Conriquez tiene pocas canciones que no se podrían considerar directamente narcocorridos, pero su público en el Palenque de Texcoco se enfureció porque no cantó temas como JGL, Si no quieres no o Presidente.

El alcalde de este municipio del Estado de México ya aclaró que sigue en pie La Feria del Caballo de Texcoco, pero los conciertos seguirán adelante sin narcocorridos.

En casi todos los shows del Palenque de Texcoco los precios se organizan de la siguiente manera:

General: entre 700 y 1,500 pesos mexicanos

Preferente: entre 2 mil y 2 mil 500 pesos

VIP: entre 3 mil y 3 mil 500 pesos

Oro: mínimo 4 mil pesos con la garantía de estar en primera fila.

Los conciertos pendientes de la Feria del Caballo de Texcoco son:

La Arrolladora Banda Limón - 16 de abril

(Captura de pantalla/Boletiworld)

Alejandro Fernández - 18 y 19 de abril

(Captura de pantalla/Boletiworld)

Oscar Maydon y Neton Vega - 24 de abril

Pancho Barraza - 25 de abril

(Captura de pantalla/Boletiworld)

Emanuel y Mijares - 26 de abril

(Captura de pantalla/Boletiworld)

Brincos Dieras -27 de abril

(Captura de pantalla/Boletiworld)

Cabe señalar que algunas secciones ya se agotaron en ciertos conciertos, pero algunas fechas están completamente sold out.

Para Oscar Maydon y Neton Vega, los boletos ya solo están disponibles en la modalidad fan to fan, es decir, se le compran a otras personas dentro de la misma plataforma Boleti World.

(Captura de pantalla/Boletiworld)

En este caso, los precios van desde los 1725 hasta los 6 mil 944 cada uno, ya que son asignados por personas y no por la plataforma, se podría entender como una reventa garantizada.

(Captura de pantalla/Boletiworld)

Lo mismo ocurre para La Arrolladora Banda El Limón. Los precios de Fan to Fan oscilan entre los 2 mil 250 en la sección general y 5 mil 951 en VIP Fila 1; mientras que el preferente está entre 3 mil 105 y 4 mil 600 pesos mexicanos.

Para el show de Brincos Dieras, ya sólo se puede comprar entrada general en 800 pesos, mientras que el boleto Preferente vale 1,500. También hay venta fan to fan en la sección oro, el precio es de 6 mil 325.

Feria de Texcoco no se cancela

Tras la destrucción de instrumentos y el escenario de Luis R. Conriquez, el alcalde Nazario Gutiérrez descartó la posibilidad de cancelar la Feria, asegurando que los eventos programados continuarán con normalidad. El edil enfatizó que se tomarán medidas para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

El público se molestó porque el cantante no quiso interpretar corridos |TikTok: estcr714

“Vamos a seguir con las recomendaciones y vamos a tener todos los cuidados”, afirmó Gutiérrez, quien también reconoció que muchas de las agrupaciones que participan en la Feria suelen interpretar música de géneros como banda, mariachi y norteño, los cuales en ocasiones incluyen temas relacionados con el narcotráfico; sin embargo, reiteró que la prohibición de narcocorridos será estricta.

El alcalde también destacó la importancia de la Feria como motor económico y cultural para la región. Según sus declaraciones, el evento ya ha recibido más de 250.000 visitantes y se espera que la afluencia aumente significativamente durante los días de Semana Santa, una de las temporadas más concurridas del año.

La Feria Internacional del Caballo inició el pasado 28 de marzo y es conocida por su amplia oferta de actividades, que incluyen conciertos, exposiciones ganaderas, eventos ecuestres y una gran variedad de atracciones para toda la familia.