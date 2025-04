Susana Zabaleta revela que su amor por Ricardo Pérez le costó perder a importantes personas

Personas cercanas a Susana Zabaleta no apoyaron su relación con Ricardo Pérez por cuestiones de edad. (@susanazabaleta)

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez no dejan de llamar la atención de sus seguidores desde que confirmaron su relación, pues sin importar su diferencia de edad, se dieron una oportunidad en el amor.

Pese a los constantes momentos que comparten juntos y hacen públicos, existen personas que no terminan de aceptar su romance, tal es el caso de algunas amigas de la cantante de soprano, quienes se alejaron de ella por tener una relación con un hombre menor.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa “El minuto que cambio mi destino”, ‘La Zabaleta’ confesó que parte de sus amigas se alejaron sin lograr entender el significado que hay detrás de su decisión de darse una oportunidad con el comediante.

“He perdido amigas porque ando con Ricardo, porque no están de acuerdo con la relación. Imaginate que tan grave o que tan doloroso puede ser para mí que alguien no esté de acuerdo”, compartió.

Susana Zabaleta perdió amistades por su relación con Ricardo Pérez. (lazabaleta69, ricardomedijo)

Ante la situación que vivió con sus personas cercanas, Susana reflexionó sobre la gravedad de las cosas, pues no comprende que solo digan ’yo no estoy de acuerdo con que andes con un chavito‘.

“Si a ti te dijeran ‘vas a andar con alguien que te va a hacer feliz, vas a viajar, te va a tener atacada de la risa, te va a pagar todo’. ¿No lo harías? Aunque duré cinco años o diez", cuestionó.

Por otra parte, ante la posibilidad de casarse, la actriz y cantante bromeó con la idea de que los case ‘Slobotzky’, amigo y compañero de Ricardo Pérez.

“Sí me casa Slobo, sí lo haría. (Slobo se casó) y Ricardo se fue de luna de miel con él”, dijo entre risas.

La reacción de sus hijos al ver su felicidad con Ricardo Pérez

Además de sincerarse sobre las opiniones de personas a su alrededor, Susana recordó la reacción de sus hijos cuando comenzó a salir con el comediante, pues fueron ellos quienes la hicieron ver lo feliz que estaba con su compañía.

“Me decían ‘Mamá, cuando llegas de Ricardo llegas cag*** de la risa, llegas feliz . Ya no lo pienses, sé feliz’”, recordó.

El joven reaccionó al romance de su mamá con el comediante. Fotos: Cuartoscuro - IG, ricardomedijo

Tras las anécdotas de Zabaleta sobre su relación, Gustavo Adolfo cuestionó a sus hijos sobre su sentir hacia Ricardo, a lo que respondieron.

“Es muy buena persona, muy buen ser humano”, dijo Matías; mientras que Elizabetha agregó: “Le decíamos ‘es bien bueno, ándale, sí anda con él’”.