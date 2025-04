Revendedora intenta regresar un pastel de Costco porque no se le vendió y se vuelve viral

La mujer argumentó que el pastel ya no servía (captura de pantalla)

Un video que muestra un altercado en una sucursal de Costco se ha vuelto viral en redes sociales. En las imágenes, una mujer intenta devolver un pastel que, según afirma, estaba “agrio y echado a perder”. Sin embargo, el incidente tomó un giro inesperado cuando los usuarios notaron un detalle en el empaque del producto: la leyenda “50 pesos la rebanada”.

Este dato llevó a muchos a especular que la mujer era una revendedora que no logró vender el pastel de Costco y buscaba recuperar su dinero. El hecho habría ocurrido en Saltillo, Coahuila.

En el video, la mujer argumenta que el pastel ya no está en condiciones de consumo, pero la encargada de la tienda le explica que han pasado demasiados días desde la compra, lo que imposibilita la devolución. A pesar de estas explicaciones, la clienta insiste en que se le reembolse el dinero.

La mujer se volvió viral (Crédito: TikTok/chihuahuaviral)

Ante la insistencia de la mujer, la empleada accedió a continuar con el proceso de devolución, pero le solicitó el ticket de compra como requisito indispensable. En ese momento, la situación se complicó aún más, ya que la clienta admitió no tener el comprobante. Sin este documento, la encargada reiteró que no era posible realizar el reembolso, lo que provocó una reacción de frustración por parte de la mujer.

La clienta arrojó el pastel y estos son los comentarios que provocó

En un momento de tensión, la clienta arrojó el pastel sobre el mostrador, lo que marcó el final del altercado. Este gesto fue captado en el video que rápidamente se viralizó, generando una ola de comentarios en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios criticaron la actitud de la mujer.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales:

Los famosos pasteles del Costco (Facebook)

“Muy bien por la revendedora que nadie la humilla, ella puede humillarse solita y lo hace muy bien”, “Y grabó el video para tratar de quemar a la tienda y se hizo autogol”, “Todavía se indigna porque no se lo devolvieron”, “En serio, no puede ser, después de una semana quiere regresar algo que ya no sirve”, “No invente, señora, se comió casi la mitad”, “10 días y afuera de la nevera, todo mordido y quiere devolución”.