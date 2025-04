“Ningún mexicano debe desaparecer”: así fue la reunión entre Ceci Flores y Rosa Icela Rodríguez en la SEGOB

Ceci Flores reconoció la apertura de la Segob para atender los casos de desaparición. | X- Ceci Flores

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como parte de las mesas de trabajo que realiza la dependencia federal con familiares de personas desaparecidas.

En su cuenta de X, antes Twitter, la activista reconoció la apertura de Rosa Icela Rodríguez para atender los casos de desaparición en México, al considerar que durante la reunión las autoridades y colectivos coincidieron en “que ningún mexicano debe desaparecer” y ninguna madre debería pasar su vida buscando.

Sin embargo, dijo que espera que las palabras se conviertan en acciones y criticó que Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no participe en las reuniones.

“Hoy fue más que una reunión, nos encontramos en lo importante, en que debemos luchar contra el dolor, contra el olvido, en que ningún mexicano debe desaparecer y ninguna madre debería empeñar sus vida buscando. Esperemos que las palabras se conviertan en acciones que ayuden a miles de madres a sanar tanto dolor.

“Reconozco la apertura de @rosaicela_ y de las autoridades presentes; reprobable que no haya participado la CNDH, al parecer para esa institución los muertos carecen de derechos, y son medio estorbosos para sus números, pero no se preocupe, no esperábamos nada de ellos", escribió en la red social.

En la misma publicación, la activista comentó que su compromiso es luchar para que la actual generación de madres buscadoras “sea la última”, señalando que el único enemigo es el dolor de la ausencia".

“A la presidenta @Claudiashein le digo que nuestro único enemigo es el dolor de la ausencia y mi compromiso es luchar todos los días para que seamos la última generación de madres buscadoras en México, solo quiero pasar a la historia como recuerdo de una herida que sanamos entre todos", agregó.

Por su parte, la secretaria de Gobernación publicó imágenes de la reunión con Ceci Flores, en las cuales se ve a ambas sentadas de frente, acompañadas de otras madres buscadoras y funcionarios como Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

“Hoy continuamos las mesas de diálogo que la Presidenta @Claudiashein nos instruyó realizar con familiares de personas desaparecidas, a fin de establecer una agenda conjunta sobre el tema. Con respeto y transparencia escuchamos a todas y a todos para sumar esfuerzos en la búsqueda de justicia. @FGRMexico @SEGOB_mx @Busqueda_MX @arturomedinap”, se lee en la publicación.