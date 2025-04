Mamás de Poncho de Nigris y de Gala Montes se reúnen y hablan de sus hijos

Crista Montes no descarta llegar a trabajar con la mamá de Poncho de Nigris. Foto: IG, sargentomatute - YT

Luego de que Poncho de Nigris arremetiera contra su propia madre acusandola de ser tóxica y de la tormentosa relación de Gala Montes y su mamá (que llegó hasta sus últimas en forma de golpes y entrevistas con Adrián Marcelo), ambas mujeres decidieron reunirse en videollamada y hablar de todas aquellas críticas que las rodean debido a la forma en la que han sido madres de ambos ex integrantes de La Casa de los Famosos.

Crista Montes y Leticia Guajardo abordaron con sarcasmo y humor los señalamientos y comentarios que han recibido en los últimos días. Crista, que colecciona varios titulares desde que se reunió con el gran enemigo de su hija, reconoció que no goza de gran popularidad en México, y aprovechó la oportunidad para proponer una estrategia conjunta con Leticia:

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

“Debemos planear para monetizar. Yo voy a seguir sus indicaciones, doña Lety. Vamos a hablar de estrategias número uno, estrategias de ataque. Medio México me odia, pues si no me hablan, ¿para qué se enojan?”.

Por su parte, Leticia Guajardo, mamá del ex integrante del Team Infierno, compartió detalles personales que han marcado su vida, incluyendo la pérdida de su hijo Antonio de Nigris hace más de 15 años. Según la mujer, desde dicho fallecimiento, ya no disfruta del Día de las Madres:

“He soportado bastante, la muerte de mi hijo hace 15 años, peleas y peleas por estupideces de chismes”.

Mamá de Poncho de Nigris responde a la propuesta de Adrián Marcelo

Poncho de Nigris confiesa que se alejó de su mamá porque es "tóxica" Credito:IG@ponchodenigris Credito:IG@leticiagdn_

El origen de esta inesperada alianza entre Crista Montes y Leticia Guajardo puede rastrearse hasta la reciente entrevista que Crista ofreció al influencer regiomontano Adrián Marcelo. Esta conversación generó una ola de comentarios y especulaciones, especialmente por las revelaciones que Crista hizo sobre su relación con su hija, Gala Montes. A raíz de esta entrevista, surgieron rumores de que Leticia Guajardo podría ser la próxima invitada de Adrián Marcelo, algo que ella misma desmintió durante el video en vivo.

La mamá de Poncho de Nigris dejó claro que no tiene intención de sentarse a conversar con el youtuber, poniendo fin a las especulaciones. Mientras tanto, Crista aprovechó la ocasión para negar las acusaciones de que habría recibido un pago de un millón de pesos por su participación en la entrevista con Adrián Marcelo. Estas declaraciones buscan aclarar los rumores que han circulado en redes sociales y medios de comunicación, según reportó la fuente.