Madre buscadora Ceci Flores pide renuncia de presidenta de la CNDH por no presentarse a diálogo entre colectivos y gobierno

La activista Ceci Flores se encuentra realizando la búsqueda de su hijo Alejandro en Guasave. (Captura de pantalla)

La activista y Madre Buscadora Cecilia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por su ausencia en esta reunión.

“Pedimos la renuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya que pues se ve que de momento que no vino a la reunión que no le interesa el tema de las víctimas, es un tema tan delicado y tan sensible de los desaparecidos,. de las madres buscadoras, de los huérfanos... y no le interesa, entonces para qué la queremos” señaló la activista a medios.

Señaló que esta funcionaria sólo recibe a personas “que puede manipular”.

“Tenía que estar aquí recibiéndonos como recibieron a otros colectivos, y no lo hizo, porque sabe bien que nosotros no somos de los que reciben mejoralitos y nos quedamos callados. Yo digo las cosas como son para que se sepan”

Durante su participación en la reunión, señaló que es la primera vez en diez años, desde que su hijo desapareció, que tiene la oportunidad de acercar sus peticiones y sus inquietudes directamente con las autoridades federales. Y durante este uso de la palabra reclamó la falta de atención que ha tenido por parte de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada.

La activista exigió la renuncia de los funcionarios que no asistieron al encuentro. Crédito: X/@CeciPatriciaF

En tanto, en su cuenta en la red social X, Ceci Flores, resaltó que se debe luchar contra el dolor, el olvido, y que “ningún mexicano debe desaparecer y ninguna madre debería empeñar sus vida buscando”.

“Esperemos que las palabras se conviertan en acciones que ayuden a miles de madres a sanar tanto dolor”.

Al tiempo, Flores reconoció la apertura de Rosa Icela Rodríguez, quien encabeza estas mesas de diálogo.

“Reprobable que no haya participado la CNDH, al parecer para esa institución los muertos carecen de derechos, y son medio estorbosos para sus números, pero no se preocupe, no esperábamos nada de ellos”.

En este tenor, recordó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que el único enemigo en común es “el dolor de la ausencia y mi compromiso es luchar todos los días para que seamos la última generación de madres buscadoras en México, solo quiero pasar a la historia como recuerdo de una herida que sanamos entre todos”.

Al dar inicio a esta cuarta mesa, la secretaria de Gobernación aseguró que todos sus comentarios llegarían directamente a la presidenta Sheinbaum: “El gobierno tiene la obligación de llevar a cabo la búsqueda de personas. No es tarea fácil, pero lo vamos a hacer con el apoyo y la exigencia de ustedes”, puntualizó Rodríguez.