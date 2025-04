Éste es el estado de salud de Lucía Méndez hoy 12 de abril tras hospitalización de emergencia

Lucía Méndez nació el 26 de enero de 1955; actualmente tiene 70 años. (Lucía Méndez )

Los resultados de los análisis médicos determinarán el momento en que Lucía Méndez pueda continuar su recuperación en casa, informó el doctor Jesús Enrique Barrios en entrevista con Maxine Woodside.

Mientras esto sucede, la reconocida artista mexicana deberá permanecer internada y continuar con el tratamiento médico que se le suministró para combatir una complicación respiratoria derivada de Covid-19.

En esa misma entrevista, el especialista aseguró que la evolución de la artista mexicana es favorable, sin embargo, requiere de oxígeno suplementario y supervisión médica.

La artista fue hospitalizada en medio de rumores sobre su supuesto romance con Antonio Pérez Garibay, padre del famoso piloto mexicano Checo Pérez. (IG: @luciamendezof)

“Estoy tratando a la señora Lucía Méndez de una infección, de una neumontis. Es como una neumonía secundaria a Covid. En estos momentos está con oxígeno, no ha estado intubada, no ha estado en riesgo de ser intubada, pero sí la tenemos con oxígeno en todo momento la señora Lucía (...) ha necesitado puntas nasales por estos momentos”, declaró en Todo para la Mujer.

El doctor aseguró que el estilo de vida saludable de la actriz ha favorecido su recuperación. Además, aseguró que se encuentra estable y animada: “Colabora con el personal médico y está encaminada hacia una mejoría progresiva”.

La noticia de la hospitalización de la artista trascendió el 9 de abril, días después de que ingresó. (YT: Hoy)

Para hacer un seguimiento exhaustivo de su condición, el doctor solicitó diversos análisis clínicos que ayudarán a determinar el próximo paso en su tratamiento, como la implementación de terapias respiratorias complementarias o su alta definitiva.

Además, se espera que en los próximos días Lucía Méndez se someta a un test de Covid-19 y el resultado sea negativo, con lo que podrá regresar a casa.

“Estamos haciendo todo lo posible para asegurar su progreso y evaluar su evolución día con día”, concluyó Barrios en su intervención para el programa radial. Lucía Méndez, quien fue hospitalizada de emergencia el primer fin de semana de abril por esta afección.

Lolita de la Vega es hospitalizada. (Facebook)

Lucía Méndez y Lolita de la Vega fueron hospitalizadas en el mismo lugar

La periodista dio a conocer que fue hospitalizada de emergencia casi al mismo tiempo que su querida amiga por malestares que no especificó; sin embargo, sí destacó la coincidencia.

“Casualmente, tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe. Téngalo muy presente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”, escribió en Facebook.

Lolita de la Vega no compartió más información al respecto, pero mantiene la esperanza en que pronto será dada de alta.

“Afortunadamente, ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios. A pesar de algunas malas intenciones, Dios Nuestro Señor no me deja de su mano”, manifestó De la Vega.