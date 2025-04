Lolita de la Vega es hospitalizada junto a Lucía Méndez y advierte sobre ‘malas intenciones’: “El Karma existe”

Lucía Méndez y Lolita de la Vega. (Facebook)

La reconocida periodista y conductora mexicana Lolita de la Vega alarmó a sus seguidores tras revelar que fue hospitalizada de emergencia el pasado fin de semana. A través de sus redes sociales, la destacada figura de los medios compartió una fotografía en la que aparece acostada en una cama de hospital, aparentemente inconsciente, lo que generó preocupación entre sus amigos, familiares y fanáticos.

En una publicación realizada en su cuenta de Facebook, Lolita explicó que se encuentra sometida a múltiples estudios médicos para determinar el origen de su malestar. Aunque no reveló detalles específicos sobre su estado de salud, aseguró que, afortunadamente, su condición no parece ser grave.

“Gracias mil a quienes me han preguntado por mi salud. El fin de semana pasado me la pasé en el hospital y sigo con todo tipo de análisis”, escribió la periodista para tranquilizar a quienes han estado pendientes de su situación.

Un detalle que llamó particularmente la atención fue la mención que hizo sobre la también cantante y actriz Lucía Méndez, quien es una de sus amigas cercanas. Lolita señaló que ambas terminaron en el hospital durante el mismo fin de semana, lo cual consideró como una extraña coincidencia. En sus declaraciones, vinculó esta situación con las “malas intenciones” de algunas personas, enviando un potente mensaje.

Lolita de la Vega es hospitalizada. (Facebook)

“Casualmente, tanto Lucía como yo acabamos en el hospital. Aquellas personas que nos desean el mal, no se olviden que el karma existe. Ténganlo muy presente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí?”.

Aunque no brindó mayor información sobre el diagnóstico que enfrenta, la periodista subrayó que su fe la mantiene optimista y confiada en que su salud mejorará pronto.

“Afortunadamente, ahí la llevo y parece ser que no es grave, gracias a Dios. A pesar de algunas malas intenciones, Dios Nuestro Señor no me deja de su mano”, manifestó De la Vega.

Lolita de la Vega es una figura destacada en los medios de comunicación en México, conocida por su profesionalismo y su trayectoria en programas televisivos de análisis político, social y cultural. Pionera en el periodismo televisivo, su carisma y habilidad para conectar con el público la convirtieron en un referente en la conducción de noticieros y espacios de opinión. A lo largo de su carrera, también ha participado activamente en proyectos de responsabilidad social y ha sido una ferviente defensora de la libertad de expresión.

La conductora de "Frente a Frente" anunció el cierre de la transmisión del noticiero. Foto: FB/Lolita de la Vega

La publicación de la periodista desató una ola de mensajes de apoyo por parte de amigos y seguidores que expresaron su preocupación y buenos deseos para su pronta recuperación. Pese a la alarma inicial, sus declaraciones han traído cierta tranquilidad, ya que ella misma aseguró no enfrentarse a una situación de gravedad inminente.

El caso de Lucía Méndez, quien según su amiga también fue hospitalizada en fechas recientes, no ha sido abordado públicamente por la cantante, lo que ha generado especulaciones entre los seguidores de ambas figuras públicas. En redes sociales, algunos usuarios han comentado sobre la coincidencia mencionada por De la Vega, avivando teorías y rumores alrededor de ambas hospitalizaciones.

Mientras se espera una actualización sobre la salud de la conductora, la comunidad que la respalda continúa enviándole muestras de apoyo y mensajes de solidaridad, confiando en su pronta recuperación y deseando que regrese a su habitual energía frente a las cámaras. La confluencia de estas dos figuras en los titulares por razones de salud ha encendido las alarmas, aunque De la Vega, en su estilo directo y contundente, concluyó su mensaje con firmeza: “Dios está conmigo”.