¡Lucía Méndez no mintió! Estos son los mejores memes que dejó su historia con Madonna

Twitter

Lucía Méndez se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales en las últimas horas por un video viral de Madonna. Y es que un reciente malentendido de la ‘Reina del Pop’ con un fanático que asistió a un concierto de su The Celebration Tour provocó que varios internautas mexicanos disculpara con la artista mexicana por tacharla de ‘mentirosa’.

Te puede interesar: Lucía Méndez tenía razón: Madonna “regaña” a fan por no levantarse cuando canta

En el video viral aparece la intérprete de ‘Material Girl’ en el centro del escenario junto a una silla y un bailarín; se detuvo un momento para agradecer a todos sus fanáticos por acompañarla en esa noche tan especial y, mientras hablaba, notó que una persona que se encontraba entre las primeras filas no se ponía de pie para bailar.

“Gracias por acompañarme, pero ¿por qué sigues sentado?, ¿por qué no te levantas?”, preguntó.

La cantante se molestó con un asistente por no estar de pie a pesar de que estaba en una silla de ruedas Crédito: x: xtwerkmekimx

El joven respondió, pero Madonna no escuchó, así que se acercó hasta la orilla del escenario para ver con mayor claridad. Fue ahí donde la estrella mundial se dio cuenta de que su fanático no se paró no porque no quería, sino porque no podía, pues se encontraba en silla de ruedas.

Te puede interesar: Carin León tiene antojo de “perico” en pleno concierto y se desatan los memes

“Oh, OK, estoy siendo políticamente incorrecta, perdón por eso. Estoy muy contenta de que estés aquí”, reconoció.

Mexicanos se disculpan con Lucía Méndez

El video se viralizó en redes sociales y pronto inundó cuentas de mexicanos, quienes lamentaron la actitud que tuvo Madonna con su fan y se disculparon con Lucía Méndez por no creer que a ella también la regañó porque no se paró a bailar en un show en Miami, Estados Unidos.

Twitter

Twitter

Twitter

“Yo a Lucía Méndez le creí siempre lo de Madonna y todo lo demás de l que se han burlado. Más respeto para la Diva de México simplemente”. “Resulta que Madonna si tiene el corazón de piedra”. “Ya le creo a Lucia Méndez, Madonna SÍ se fija quien está sentado en sus shows”, fueron algunas reacciones.

¿Por qué Lucía Méndez no se paró en show de Madonna?

La protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar concedió una entrevista en 2016 donde contó que Madonna se molestó con ella porque no se paró a bailar y mandó a un elemento de seguridad para que la sacara.

Te puede interesar: Los mejores MEMES que dejó la caída de Facebook e Instagram hoy 5 de marzo

“Fui con mi ex marido, el cubano, a verla. Nos sentamos y de pronto todo el mundo se empieza a parar porque Madonna salió a cantar”, reveló.

Twitter

Twitter

Twitter

“Traía la rodilla lastimada por el spinning, que no calenté bien y entonces la tenía inflamada. No quería ir al concierto porque me sentía mal”, detalló Méndez sobre la lesión que le impidió ponerse de pie durante el show de la cantante de hoy 63 años. “A ella le molestaba que yo estuviera sentada con mi marido (…) ‘Soy Madonna, cómo te atreves a hacer esto’”, agregó.