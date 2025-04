Estos son los mejores memes que dejó la llegada de Stray Kids a México

La llegada de Stray Kids a México ha generado gran emoción en los fans. (Redes sociales)

La llegada del grupo de K-pop Stray Kids a México ha desatado una ola de publicaciones virales en redes sociales, donde miles de fans han compartido memes para celebrar su arribo previo a los conciertos que ofrecerán este fin de semana en la capital del país.

Bajo etiquetas como #StrayKidsInMexico, #STAYInMEXaverse y #BienvenidoAMexicoSKZ, los memes han inundado principalmente la red social X (antes Twitter), reflejando el entusiasmo, el humor y la creatividad del fandom mexicano, al que también se le llama STAY.

El grupo se presentará por primera vez en México los días 12 y 13 de abril en el Estadio GNP Seguros, en el marco de su gira mundial dominATE, la primera que realizan exclusivamente en estadios internacionales. La alta demanda llevó a agotar en minutos la primera fecha y abrir una segunda, también con boletos vendidos en tiempo récord.

Expectativa y memes

Stray Kids se presentará en México este fin de semana. (JYP Entertainment)

Los conciertos de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros, con capacidad para más de 60.000 personas, serán los primeros shows del grupo en suelo mexicano y marcan el cierre de su gira por Latinoamérica, que incluyó paradas en Chile, Brasil y Perú.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de tres horas y estará dividido en bloques temáticos que alternan actuaciones grupales, solos, interacciones con el público y segmentos en video. De acuerdo con presentaciones anteriores, el setlist incluirá más de 30 canciones, muchas de ellas consideradas himnos por el fandom.

Además, el club de fans Stray Kids Unión México ha organizado fan projects que se desarrollarán durante momentos específicos del show los días sábado y domingo, con el objetivo de generar experiencias de cercanía entre la banda y sus seguidores.

En ese contexto, los memes compartidos por los fans en redes sociales se han convertido en una extensión del entusiasmo que rodea al evento. A través de referencias culturales mexicanas, frases locales, personajes populares y humor cotidiano, la comunidad STAY ha creado un mosaico digital que acompaña la cuenta regresiva para uno de los conciertos más esperados del año.

Aquí los mejores:

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es una banda surcoreana de K-pop formada por JYP Entertainment en 2017. La agrupación surgió a partir del programa de supervivencia Stray Kids, cuyo objetivo era encontrar un nuevo concepto dentro del género. El grupo debutó oficialmente el 25 de marzo de 2018 con el EP “I Am NOT”, marcando desde el inicio un enfoque distintivo: una producción musical autogestionada.

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, el grupo destaca por la participación activa de sus miembros en la composición y escritura de sus canciones. Este modelo les ha permitido diferenciarse en la competitiva industria del K-pop, explorando temas como la resiliencia, la juventud y el autodescubrimiento.

Bang Chan, líder del grupo, también se desempeña como productor principal, mientras que otros miembros aportan habilidades únicas: Lee Know y Hyunjin sobresalen como bailarines principales; Changbin y Han como raperos destacados; y Felix, Seungmin e I.N como vocalistas que complementan la propuesta sonora del grupo.

Desde su debut, Stray Kids ha lanzado éxitos globales como “Miroh”, “God’s Menu” y “Back Door”, consolidándose como una de las bandas líderes de la nueva generación del K-pop. En 2023, su álbum 5-STAR recibió el premio al Mejor Álbum de K-pop en los Billboard Music Awards, mientras que su canción “S-Class” fue reconocida como Mejor K-pop en los MTV Video Music Awards.

Con el lema “Stray Kids Everywhere All Around the World”, la agrupación refleja su deseo de conectar con una audiencia global y trascender fronteras culturales. Su estilo musical combina elementos de hip-hop, EDM y pop, ofreciendo una propuesta única que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo.