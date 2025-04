¡Niurka se casa! Así fue la propuesta de matrimonio en plena transmisión en vivo de La Casa de los Famosos |Video

La pareja se comprometió el 9 de abril, aproximadamente 8 meses después de que anunciaron su romance. (RS / Telemundo / La Casa de los Famosos All-Stars)

Niurka Marcos recibió una sorpresa en La Casa de los Famosos All-Stars, un reality de Telemundo donde participa junto a artistas mexicanos como Lupillo Rivera y Paty Navidad.

Se trató de una propuesta de matrimonio por parte de su novio Bruno, con quien sostiene una relación amorosa desde mediados de 2024.

(Telemundo /La Casa de los Famosos)

Así le propusieron matrimonio a Niurka en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’

La propuesta de matrimonio ocurrió durante la transmisión en vivo de la gala del miércoles 9 de abril.

Bruno participó en una dinámica que consiste en que un participante, en este caso Niurka Marcos, debe otorgar dos puntos de nominación en contra de algún integrante de su equipo para poder disfrutar de la recompensa.

La vedette decidió sumar esos puntos en su contra tras ver que la recompensa era convivir con su novio por algunos minutos en una habitación especial.

(RS / Telemundo / La Casa de los Famosos All Stars)

Ya en el lugar, Niurka se arrojó en los brazos de Bruno y ambos, emocionados por su reencuentro tras casi dos meses sin verse, se sentaron en un sillón rojo.

Fue entonces cuando Bruno se declaró: “Escúchame, vengo a confirmarte que te amo con toda mi alma, con todo mi corazón. Lucho por ti todos los días y que elegimos desde hace mucho tiempo ser compañeros de vida. Te traigo una sorpresa bien bonita".

En ese momento, Bruno sacó una caja con un anillo de compromiso y le pidió matrimonio a Niurka: “¿Te quieres casarte conmigo?“.

Niurka junto a sus hijos, nueras y Bruno. (IG: @niurka.oficial)

La vedette aceptó de inmediato y regresó a la Casa para presumirle a sus compañeros su anillo de compromiso.

¿Quién es el prometido de Niurka Marcos?

Hasta el momento, se desconoce mucha información sobre la pareja de Niurka; sin embargo, se sabe que también es conocido como ‘El Príncipe’ y se desempeña como modelo, bailarín y actor.

Cuenta con más de 39 mil seguidores en Instagram, donde suele compartir momentos de su día a día. De hecho, fue en esa red sociales donde anunció su relación con la vedette cubana en agosto de 2024.

(IG: @bruno_espino07)

“Yo no busco nada, mis santitos me lo pusieron, me lo trajeron especial para mí. Tienen que ver nuestras pláticas que lindas son. Es Sagitario, como yo (...) Que viva el amor, que vivan los momentos hermosos que nos da la vida, que aprovechemos, abracemos mucho y nos aferremos a los momentos especiales”, contó Niurka en sus redes.

Cabe mencionar que Niurka ya ha estado casada en dos ocasiones anteriores; en 1998 contrajo matrimonio con Juan Osorio, pero terminaron cinco años después, y en 2007 se casó con Yanixán Taxido, de quien se divorció en 2009.