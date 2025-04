Macario Martínez rompe relación laboral con su manager, quien era encargado de prensa en el festival Axe Ceremonia

El cantante también expresó su pesar por la pérdida de Bere y Miguel, los fotógrafos fallecidos, quienes habían colaborado previamente con su proyecto artístico. (Foto: @macariomartinez_, Instagram)

El sábado 5 de abril, durante el Festival Axe Ceremonia, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, un trágico accidente cobró la vida de dos periodistas que cubrían el evento. Una grúa metálica colapsó, provocando la muerte de Miguel Hernández y Berenice Giles. Este incidente ha generado una ola de indignación en el gremio periodístico, además de encender críticas hacia la organización del festival por presuntas fallas en las medidas de seguridad y la falta de protocolos para prevenir este tipo de accidentes.

Igualmente el manejo del incidente por parte de los organizadores del evento ha sido severamente cuestionado. Tras el accidente, las actividades del festival continuaron, lo que intensificó las críticas de medios y periodistas presentes. Algunos señalaron irregularidades en las medidas implementadas en el área de prensa y la aparente falta de prioridad hacia la seguridad de los profesionales.

“A nosotros en el área de prensa no nos dijeron nada. Era como un jardín, había mesas y unas sombrillas que empezaron a quitar ‘por seguridad’. Cabe destacar que los que vimos el accidente sabíamos porqué las estaban quitando pero la gran mayoría de los compañeros no sabían (...) Yo me acerqué con el encargado de prensa, con Luis Avilés que es la persona que nos acredita porque en ese momento todavía era un rumor que eran fotógrafos. Le pregunté si era verdad, si ya sabía cuántas víctimas eran... y me dijeron que todavía no tenían esa información y que nos iban a mantener al tanto”, explicó la periodista Pamela Cerdeira.

Dos fotógrafos perdieron la vida en el festival Axe Ceremonia por la caída de una estructura (Foto: Infobae México / Joel Cano)

Mientras que la comunicadora Andrea Montoya narró lo siguiente, “Se cayó una estructura, hay lesionados pero todo bien, me lo dijo el encargado de prensa, Luis Avilés que es la persona que nos acredita a nosotros y debería tener responsabilidad sobre los medios que están acreditando”, señaló. De igual manera el área de prensa fue cerrada abruptamente, y el servicio de Wi-Fi había sido cortado, lo que dificultó la labor de los comunicadores presentes.

Tres días después de la tragedia finalmente el coordinador de comunicación del festival Axe Ceremonia, Luis Avilés, se pronunció sobre lo ocurrido. Por medio de sus redes sociales compartió un comunicado donde negó las acusaciones hacia su persona relacionadas con la omisión de información, encubrimiento o decisiones sobre incidentes ocurridos el 5 de abril en el evento.

Minutos después del comunicado, el cantante Macario Martínez anunció que finalizaba su relación laboral con Avilés, ya que este mismo al desarrollar diversos trabajos en la industria musical también fungía como mánager del artista.

“He tomado la decisión de separar de mi equipo de trabajo a Luis Avilés, quien fungió como personal manager desde enero de este año. Luis apoyó mi proyecto desde tiempo atrás, y me acerqué a él cuando despegó, porque necesitaba ayuda y era la persona más cercana que conocía y que podía orientarme sobre la industria. Cabe resaltar que nunca tuve una mala referencia sobre Luis ni ninguna mala experiencia durante nuestra breve relación laboral”, se lee en su cuenta de Instagram.

El cantante terminó públciamente con la relación laboral que tenía con Luis Avilés. (@macariomartinez_)

Según informó el artista, esta decisión responde a los lamentables sucesos del evento y a la necesidad de tomar medidas frente a la situación. Macario expresó su pesar por la pérdida de Bere y Miguel, los fotógrafos fallecidos, quienes habían colaborado previamente con su proyecto artístico.

“Siento mucho la pérdida de Bere y Miguel, mismos que apoyaron mi proyecto y con los que llegué a compartir eventos y escenarios”, afirmó el cantante, extendiendo su solidaridad a las familias de las víctimas y al gremio periodístico.

El artista también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre las condiciones laborales en los festivales y eventos masivos. Según consignó en su mensaje, lo ocurrido en el festival Axe Ceremonia es un ejemplo de negligencia que pone en evidencia la precariedad y la falta de humanidad hacia los trabajadores que hacen posible este tipo de eventos.

Subrayó también la importancia de garantizar espacios seguros y un trato digno para todos los involucrados, desde los medios de comunicación hasta el personal de limpieza y los vendedores de alimentos.

“Me uno y convoco a que no se olvide ni se deje pasar por alto está situación, que se busque el esclarecimiento de los hechos, que los responsables paguen por sus acciones, que se haga justicia para las víctimas, y que no deje de apoyarse a las familias de Bere y Miguel, así como a los derechos de Ixs periodistxs y fotógrafxs”, aseguró.