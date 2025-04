Empresa sancionada en EEUU por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa fue contratada en Durango y señalada en Tlaxcala

El grupo criminal opera en diferentes partes del mundo, entre ellas EEUU (Jesús Aviles/Infobae)

La empresa Grupo Zipfel de México S.A. de C.V., incluida recientemente en la lista de entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero ligada al Cártel de Sinaloa, ha sostenido vínculos con instituciones públicas mexicanas, de acuerdo con documentos oficiales.

La compañía aparece en registros de facturación del municipio de Gómez Palacio, en Durango, y fue objeto de solicitudes de información en el estado de Tlaxcala, lo que evidencia su presencia en contratos públicos antes de que fuera señalada por las autoridades norteamericanas.

La sanción fue emitida el pasado 31 de marzo de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como parte de una investigación conjunta con la Fiscalía del Distrito Sur de California, la DEA, el FBI, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno mexicano.

De acuerdo con los reportes de la OFAC, Grupo Zipfel forma parte de una red encabezada por Alberto David Benguiat Jiménez, presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa, acusado formalmente por el delito de conspiración para lavar instrumentos monetarios. La red que lidera habría movilizado más de 50 millones de dólares provenientes del narcotráfico entre México y Estados Unidos.

El perfil oficial de la empresa en el sitio OpenSanctions.org, con fuente directa de la base de datos del Departamento del Tesoro, señala que Grupo Zipfel de México fue constituida el 21 de mayo de 2019 y está registrada con domicilio en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

En el sistema de sanciones, figura bajo el rubro de comercio mayorista y minorista, aunque en plataformas laborales como Indeed México aparece en el sector de desarrollo de software, una discrepancia que, según la OFAC, puede formar parte de la estrategia utilizada por estas organizaciones para simular actividades lícitas y encubrir operaciones financieras irregulares.

Nexos en Durango y Tlaxcala

A pesar de su inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List), la empresa ya había mantenido relaciones contractuales con el gobierno municipal de Gómez Palacio, Durango. Una factura electrónica con fecha del 9 de enero de 2023, emitida por Grupo Zipfel al ayuntamiento, confirma la contratación por concepto de diseño de espectaculares para campañas institucionales relacionadas a “campaña 100 días y buen fin”.

Durante ese año, la presidenta municipal de Gómez Palacio era Leticia Herrera Ale, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien asumió el cargo el 1 de septiembre de 2022. La contratación realizada por la administración de Herrera Ale con Grupo Zipfel se efectuó apenas cuatro meses después de su regreso a la alcaldía, cargo que ya había ocupado previamente entre 2004 y 2007.

La factura electrónica emitida por Grupo Zipfel de México el 9 de enero de 2023 fue validada oficialmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que confirma su autenticidad y valor fiscal. En el documento se registró un cobro total de 64,960 pesos, que incluye el 16% de IVA, aplicado sobre un servicio base de 56,000 pesos.

Según los datos fiscales, la empresa clasificó el servicio de diseño de espectaculares con la clave 82101802, correspondiente a producción publicitaria. La factura se expidió con el método de pago diferido, lo que significa que el municipio no pagó en ese momento, y no se definió aún si se cubriría con transferencia, cheque u otro medio. El folio fiscal que la identifica es D07D7038-55EA-4C90-87AD-EBA3D3905348.

Además de su contratación en Durango, Grupo Zipfel de México fue mencionada en una solicitud de información pública dirigida al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tlaxcala, registrada bajo el folio 291216724000053, en la cual se pedía conocer si la institución había celebrado contratos con dicha empresa para la adquisición de gel antibacterial.

La petición también incluía otras razones sociales como International Consulting and Commercial Services L.L.C., Drip Capital Inc. y Francisco Javier López Gil. La respuesta del DIF, contenida en el Oficio No. 01119, fue:

“Se realizó la búsqueda de contratos y facturas por compras realizadas por concepto de Gel Antibacterial, con las empresas Grupo Zipfel de México S.A. de C.V. y/o International Consulting and Commercial Services L.L.C. y/o Drip Capital Inc. y/o Francisco Javier López Gil. Sin embargo, no se encontró registro alguno sobre lo requerido dentro de las bases de datos documentales y registros contables que se encuentran en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia durante los ejercicios fiscales del 2020 al 2024″.

Durante ese periodo, el gobierno estatal de Tlaxcala estuvo encabezado por dos mandatarios: Marco Antonio Mena Rodríguez, del PRI, en funciones hasta agosto de 2021, y Lorena Cuéllar Cisneros, de Morena, quien asumió el cargo en ese mismo mes y se mantiene en funciones hasta la fecha.

La solicitud fue atendida en la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del DIF Tlaxcala, realizada el 13 de mayo de 2024, y la respuesta institucional fue validada por unanimidad por los nueve integrantes del comité, entre ellos la presidenta, Licenciada Illana Fernanda Pineda Barajas, y el titular de la Unidad de Transparencia, Licenciado Sergio Daniel Padilla Herrera.

Las actividades señaladas por el gobierno estadounidense describen a Grupo Zipfel como una de varias empresas utilizadas por Benguiat Jiménez para movilizar recursos ilícitos mediante operaciones comerciales simuladas.

Otras entidades vinculadas con la misma red y también sancionadas se ubican en municipios del Estado de México como Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Ecatepec, además de dos más en Ciudad de México. Todas ellas fueron señaladas como compañías fachada creadas para ocultar el origen y destino de fondos relacionados con el tráfico de drogas, en particular con las facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos y La Mayiza.

La inclusión de Grupo Zipfel en la lista de sanciones del Tesoro implica que todos sus activos y cuentas en Estados Unidos han sido bloqueados, y cualquier empresa o ciudadano estadounidense tiene prohibido establecer relaciones comerciales con ella. El expediente publicado por la OFAC no detalla el volumen exacto de operaciones atribuidas a Grupo Zipfel, pero la integración de su nombre en el mismo paquete de sanciones que otras entidades directamente controladas por Benguiat permite inferir una relación operativa estrecha con el sistema financiero del Cártel de Sinaloa.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ha informado sobre investigaciones abiertas a nivel federal o estatal contra Grupo Zipfel de México S.A. de C.V., ni se ha pronunciado oficialmente sobre los vínculos documentados en materia de contratación pública.