Yolanda Andrade reaparece en redes tras rumores sobre su estado de salud: “Con amor siempre” |Video

Yolanda Andrade vive momentos complicados de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

Yolanda Josefina Andrade Gómez, mejor conocida en el medio artístico nacional como Yolanda Andrade o Joe, reapareció en sus redes sociales tras fuertes rumores sobre su estado de salud.

La conductora utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje de amor con sus seguidores; lo que más llamó la atención fue el video que agregó, pues aparece sonriente en medio de un paisaje boscoso.

“Con amor siempre”, escribió.

Esta fue la imagen que publicó. (IG: @yolandaamor)

La sección de comentarios se inundó con mensajes de pronta recuperación y buenos deseos en cuestión de minutos.

“Un gusto ver que ya estás mejor."

"Lo que te amo, que lindo es verte."

"Gracias a Dios estás mucho mejor. Bendiciones querida Joe."

“Qué pronto sanes, Yolanda.”

"Se te quiere mi Joe, ánimo."

"Bendiciones pronta recuperación, Dios está contigo."

Incluso, artistas como Mariana Seoane, Anette Cuburu, el Burro Van Rankin, Sabine Moussier, Andrea Legarreta, Mauricio Mancera y Omar Chaparro, entre muchos otros, se sumaron con sus mejores vibras.

La conductora se ha ausentado del programa que conduce con Montserrat Oliver debido a su problema de salud. (YouTube/Unicable)

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La conductora ha sufrido altibajos en su estado de salud en los últimos dos años.

Todo comenzó cuando presentó intensos dolores de cabeza y sensibilidad a la luz, principalmente en uno de sus ojos, por lo que se sometió a diversos análisis clínicos para saber su padecimiento.

El primer diagnóstico que recibió fue aneurisma cerebral y se sometió a tratamiento; no obstante, los malestares continuaron, incluso se sumaron dificultades para poder hablar con normalidad.

El productor habría revelado la enfermedad que padece la conductora sin autorización IG: @deprimeramano // Carlos Alberto Comunicador

Derivado de esta situación, solicitó una segunda opinión y los análisis habrían arrojado esclerosis múltiple. Fue el productor Enrique Gou quien reveló esta información en un encuentro con medios.

“Con Yolanda hablé hace dos semanas, que fue cuando se iba a ir a Clínica Mayo, me dijo que le habían detectado creo que esclerosis múltiple, y que iba a eso (...) Con ganas, me dijo: ‘amigo, yo voy a salir adelante y voy a tratarme’”, declaró.

Las declaraciones de Gou molestaron a Yolanda Andrade, quien no dudó en reclamarle:

“No puedo creer que este señor dijera eso, no puedo creer que a su edad, no quiero ser grosera, pero lo viejo no te quita lo pende** (...) Si ese señor me habló y a parte que falta de caballerosidad, a parte no tiene por qué decirlo así. Se me hizo muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, no se me hizo correcto”, dijo para De Primera Mano.

La conductora no ha confirmado haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple, solo se filtró un supuesto audio en donde lo revela. (Crédito: @yolandaamor, Instagram)

Tras lo sucedido, Enrique Gou se disculpó públicamente, pero expuso el audio que habría recibido por parte de Yolanda Andrade, en donde le informa que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”, se escucha a la conductora.