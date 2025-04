Captan a Maribel Guardia reproduciendo un sangriento video tras denunciar amenazas: “Mira lo que son capaces de hacer”

Maribel Guardia teme por su seguridad. Foto: Cuartoscuro

Luego de que Maribel Guardia denunciara que es víctima de amenazas, que teme por su vida y que responsabilizara a gente cercana a Imelda Tuñón de cualquier cosa que le pase, su nombre vuelve a dar de qué hablar.

Los integrantes de Kadri Paparazzi, el canal de Youtube sobre periodismo de espectáculos, captó a Maribel Guardia en un restaurante junto a una amiga. Al parecer, en dicha reunión, la actriz habría revelado a su acompañante fuertes detalles sobre el pleito legal que tiene contra Imelda Tuñón.

Y es que los miembros de Kadri Paparazzi captaron cómo la actriz le mostraba videos a su amiga mientras le decía la frase: “Mira lo que son capaces de hacer”. Las cámaras de los periodistas lograron registrar parte de uno de estos videos, donde se ve una mano con sangre y cortadas.

Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúan enfrentadas; la actriz denunció amenazas y ha sido captada con videos violentos en su celular. Foto: Cuartoscuro

Además, según los paparazzis, la actriz señaló directamente al padre de Imelda Tuñón como alguien peligroso y detalló lo que ha significado todo el pleito legal para ella y para su esposo Marco Chacón:

“Estoy cansada, no sé en qué momento me metí en todo esto. Marco está aterrado y arrepentido, quiero que se acabe esta pesadilla. Esto ya nos rebasó, estoy dispuesta a llegar a un arreglo (...) Llevo una semana sin dormir, ¿puedes creerlo?”.

Luego de esta charla, Maribel Guardia se habría dirigido a otro edificio de la Ciudad de México donde supuestamente estaría el consultorio de un especialista de la salud mental.

Maribel Guardia denuncia amenazas; ¿qué respondió Imelda Tuñón?

Todo el pleito comenzó cuando Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón por supuestamente no estar capacitada para cuidar del pequeño José Julián (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

En un encuentro con los medios de comunicación, Maribel Guardia reveló que han sido ya varias las amenazas que han llegado como mensaje a su celular. Explicó que todo esto las hace temer por su bienestar, sobre todo por lo pública que es su vida:

“Todo mundo sabe dónde vivo, la verdad tengo miedo hasta de estar en mi casa”.

La actriz dejó entrever que Imelda Tuñón, su ex nuera con la que lleva ya varios meses peleando a nivel legal, podría estar involucrada, o al menos gente cercana a ella.

No obstante, la viuda de Julián Figueroa y mamá del pequeño José Julián no tardó en dejar claro que ella no tiene nada que ver con las supuestas amenazas que ha recibido la abuela de su hijo.

“Yo nunca la he amenazado, se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo, yo jamás haría algo así. Repruebo completamente este tipo de comportamientos”.