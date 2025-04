Revelan mensajes que Imelda Tuñón habría mandado a Maribel Guardia: “Vieja horrible, te vas a morir sola”

La presentadora aseguró que solo busca el bienestar de su nieto. Crédito: Cuartoscuro

La actriz y cantante Maribel Guardia ha expresado públicamente su preocupación por las amenazas que asegura haber recibido desde hace ya varios días. Según informó la artista durante un encuentro con la prensa, estas intimidaciones provendrían de personas cercanas a su entorno familiar.

“He estado con muchas amenazas y temo por mi vida, por mi seguridad”, declaró la actriz, “Todo mundo sabe dónde vivo, la verdad tengo miedo hasta de estar en mi casa”.

Cuando se le preguntó si estas amenazas podrían estar relacionadas con Imelda Tuñón, nuera de la actriz, Maribel Guardia confirmó que los mensajes provienen de personas cercanas a ella. “Han llegado a mi teléfono, pero no voy a hablar más”, afirmó, evitando entrar en mayores detalles sobre la situación.

Por su parte, Imelda Tuñón negó categóricamente haber amenazado a Maribel Guardia. “Yo nunca la he amenazado, se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo, yo jamás haría algo así”. Además ofreció disculpas en caso de que alguien más haya enviado mensajes intimidatorios a la actriz. “Repruebo completamente este tipo de comportamientos”, agregó.

“Seres humanos asquerosos”: los supuestos mensajes mandados a Maribel Guardia

La controversia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia continúa. Foto: Cuartoscuro

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón no es reciente y tiene sus raíces en una batalla legal que comenzó por la custodia de José Julián Figueroa, hijo de Tuñón y nieto de Guardia. Actualmente, el enfrentamiento se ha extendido al ámbito del testamento de Julián Figueroa, hijo de la actriz y padre del menor.

En este contexto, la periodista Inés Moreno compartió capturas de pantalla que, según explicó, forman parte del expediente de la denuncia interpuesta por Maribel Guardia. Estas imágenes muestran mensajes que, de acuerdo con Moreno, fueron enviados por Imelda Tuñón a la actriz.

En uno de los mensajes se lee: “Dice José Julián que los odia y se lo dijo a la policía, nos vamos de aquí para siempre, no nos van a volver a ver. Son unos monstruos. Qué seres humanos tan asquerosos”. Otro mensaje incluye frases como: “Vieja horrible te vas a morir sola, nos vamos para siempre, siempre. Nadie te quiere ya por mala (...) El segundo en la fila por el niño es mi papá”.

Inés Moreno señaló que estos mensajes reflejan un tono diferente al que Tuñón ha mostrado públicamente en las últimas semanas:

La actriz compartió detalles de reciente llamada con su suegra YT: Venga la Alegría

“Tú ves un tono de una Imelda que no hemos visto últimamente”, explicó la periodista.

A pesar de las amenazas y el temor que ha expresado, Maribel Guardia aseguró que no planea modificar sus hábitos ni aumentar las medidas de seguridad en su vida cotidiana. “Yo nunca he usado guaruras, canto en los palenques y en donde he estado, camino por la calle como una persona normal”, afirmó la actriz. Guardia explicó que no le gusta la idea de vivir rodeada de seguridad, ya que considera que no es parte de su personalidad. “Odio la seguridad, no es mi personalidad, así que pues ni modo, si algo me pasa, yo me encomiendo en Dios”, concluyó.