Errores en la declaración Anual que podrían meterte en problemas con el SAT

No registrar todos los ingresos y pérdidas : No reportar de forma correcta tus ingresos u omitir pérdidas podría ocasionar inconsistencia ante el SAT, llevando a una auditoria e incluso a sanciones.

No indicar un destino para el saldo a favor: cuando se cuenta con un saldo a favor, es importante indicar la cuenta a la que se debe abonar. Si no lo realizas, el sistema no manejará tu declaración de forma correcta y no recibirás el saldo a favor.