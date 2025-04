¿La vetó? Shanik Berman cuenta la verdad detrás de su supuesto encontronazo con Denisse de Kalafe

(Captura: Hoy // Foto: Getty Images)

Shanik Berman está envuelta en controversia porque supuestamente fue grosera con Denisse de Kalafe durante la transmisión en vivo de su programa de radio.

Según Jorge Carbajal (periodista de espectáculos), la cantautora brasileña visitó la cadena radiofónica en donde trabaja Berman por cuestiones laborales y no dudó en pasar a saludarla.

La conductora se encontraba en transmisión en vivo, por lo que Denisse pidió permiso a la productora del programa para poder pasar y ya con la aprobación entró sin imaginar lo que supuestamente pasó.

Jorge Carbajal expone lo sucedido. YT: Productora 69

“El primer comentario sale de Mariana Gutiérrez (colaboradora de Shanik): ‘Hay que pinch*s moditos de venir a ching*r en este momento’, que dices, a lo mejor se le salió, pensó que era otra persona, pero no hubo ni siquiera un perdón”, narró Carbajal.

Supuestamente, la cantante permaneció en la cabina pese a lo sucedido:

“Se le hizo fácil a Denisse de Kalafe jalar una silla que estaba a ladito para sentarse y Shanik Berman le quita la silla, es una patanería, y le dice a su productora: ‘Oye, Denisse es nuestra invitada de hoy’, ella responde que no, ‘Entonces no, no se sienta porque la silla es para invitados’“, continuó Carbajal.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Shanik Berman revela qué pasó con Denisse de Kalafe

La periodista de espectáculos sostuvo un encuentro con medios de comunicación en un evento, donde inevitablemente fue cuestionada respecto a su presunta actitud grosera con la cantante.

“Dicen que yo la saqué a patadas, que le hice el feo, el fuchi, que le dije lárgate... eso dijeron, ahora ustedes creen que yo que he recibo gente que empezó ayer o que han hecho el papel de la vida y a nadie le digo que no, porque a mí también me ayudaron cuando no había dicho nada, le voy a decir lárgate”, comentó.

Shanik Berman confirmó que Denisse de Kalafe la visitó en su programa, pero aseguró que lo demás fue un malentendido.

La irreverente periodista dará de qué hablar en el reality show de Televisa (Foto: Archivo)

“Sí me saludó, me dijo: ‘Vengo a otras entrevistas, pero otro día vengo contigo’. Pero creo que la vetaron, nada más oí por ahí. Tú crees que si no puedo pedir un aumento voy a pedir un veto”, continuó”, continuó.

Según la conductora, Denisse de Kalafe entró a la cabina de radio en compañía de su representante y fue a ella a quien Mariana Gutiérrez insultó debido a un problema personal que involucra a Eduardo Yáñez.

“Ha de haber creído Denisse de Kalafe que le ha de haber dicho a ella”, comentó Berman.

Tras lo sucedido, Shanik Berman lamentó lo sucedido: “Es mi co-conductora, pero cada quien tiene su libre albedrío de amar y odiar a quien quiere. Le dije a la abogada: ‘En mi espacio no puedes decir a quién odias porque no es correcto’”.