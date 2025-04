Cuáles son los colores que debes elegir para asistir a una entrevista de trabajo según la Psicología

Un candidato y un reclutador en una entrevista de trabajo, intercambiando preguntas en un ambiente profesional. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera impresión en una entrevista de trabajo es crucial porque define cómo el entrevistador percibe al candidato desde el inicio ya que las personas tienden a formarse una opinión inicial en los primeros minutos del encuentro, basándose en aspectos como la apariencia, el lenguaje no verbal y la actitud.

Esta percepción inicial puede influir significativamente en el desarrollo de la entrevista y en la decisión final, ya que el entrevistador podría interpretar el desempeño del candidato a través del lente de esa primera impresión.

Además de aspectos básicos que se deben tener en cuenta para causar una buena impresión como la puntualidad y usar un lenguaje educado acorde a la seriedad de la entrevista, estudios de la psicología del color han logrado determinar patrones de conducta asociados a colores específicos, los cuáles también podrías usar a tu favor en esta situación.

Colores apropiados para buscar trabajo

Los colores neutros pueden concentrar la atención del entrevistador en otros aspectos más importantes como la confianza y la disposición.

La psicóloga sanitaria con estudios en la Universidad de Sevilla, Marta Sarmiento mencionó en un artículo para el diario español ABC que los colores que escogemos para nuestra ropa en las entrevistas de trabajo forman una parte importante en la primera impresión sobre nosotros casi al nivel del maquillaje, peinado o calzado, pues pueden generar un efecto distractor involuntario.

Entre los colores más recomendados para este tipo de entrevistas, la especialista sugiere implementar los colores neutros como el blanco, negro, gris o beige en la parte principal de tu outfit, pues aunque para muchos pueden parecer colores “aburridos”, son útiles en esta situación debido a que el entrevistador pondrá más atención a aspectos como tu confianza y forma de desenvolverte.

Por su parte es importante que la vestimenta de estos colores no presente algún tipo de estampado o diseño que pueda llamar la atención, pues el color no lo es todo, y es importante que el entrevistador no se distraiga de forma inconsciente.

Debido a que los colores en estos casos representan un factor importante en la distracción del entrevistador, la psicóloga recomienda no utilizar los llamados colores estridentes (Fucsia, Naranja, Amarillo, Azul Klein, Lila, Tonos neón, Metalizados), pues inevitablemente suelen destacar en el entorno.

“No recomendaría el color rojo o colores estridentes (...) Deben conocerte a ti, la atención de esa persona debe centrarse en lo que dices y no en cómo vistes”, menciona Marta Sarmiento para ABC.

Sin embargo, la especialista aclara que el principal aspecto a considerar para decidir tu outfit es el contexto de la entrevista, pues aclara que se debe vestir de acuerdo a la oferta de trabajo, ya que esto genera una buena primera impresión al interpretarse como una persona con experiencia en el campo de trabajo deseado.

“Es decir, no es tan recomendable ponerse unos tacones e ir con un traje de chaqueta a una oferta de trabajo que sea para un puesto de logística o en almacén, por ejemplo. En cambio sí recomendaría que fuera en botines o vaqueros, algo que sea un poquito más informal para ese mismo puesto”, añadió la especialista.

Otros aspectos a considerar

Es crucial no ponerse nervioso en tu entrevista de trabajo para que tengas una mejor oportunidad de obtener el puesto. (difusión)

Aunque el color de la vestimenta siempre será un añadido que puede hacer la diferencia, es bueno prepararse para la entrevista cubriendo los siguientes aspectos:

Puntualidad: llegar a tiempo refleja responsabilidad y compromiso. Es recomendable planificar con anticipación la ruta al lugar de la entrevista o, en el caso de encuentros virtuales, verificar la plataforma y la conexión para evitar fallos técnicos.

Comunicación verbal y no verbal: hablar de forma clara, segura y respetuosa es fundamental. Asimismo, mantener contacto visual, sonreír con naturalidad y adoptar un lenguaje corporal positivo ayudan a transmitir confianza y empatía.

Actitud y disposición: mostrar interés, ser receptivo al diálogo y presentar ejemplos concretos sobre habilidades o experiencia laboral son claves para destacar. Durante la entrevista, es importante evitar quejas sobre empleos anteriores o actitudes negativas.