Verónica Jaspeado agradece a las autoridades por pronta respuesta ante su auto desvalijado en CU

Verónica Jaspeado denuncia el robo de piezas de su automóvil dentro de Ciudad Universitaria de la UNAM (Instagram)

Un operativo realizado por fuerzas de seguridad en la Ciudad de México culminó con el aseguramiento de aproximadamente 15 toneladas de autopartes en un inmueble de la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc.

Este hallazgo se dio como parte de las investigaciones relacionadas con el robo al vehículo de la actriz Verónica Jaspeado, ocurrido el pasado lunes 24 de marzo en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el cateo fue resultado de un seguimiento exhaustivo tras la denuncia presentada por la artista.

El robo tuvo lugar mientras Jaspeado asistía a un compromiso dentro de Ciudad Universitaria. Al salir, la actriz descubrió que su camioneta había sido desvalijada.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, expresó su tristeza y desilusión por el incidente, señalando: “Con mucha tristeza y mucha desilusión, les cuento que vine a la UNAM a una junta, salgo y miren mi coche desvalijado. Esta es la realidad en la Ciudad de México, es una tristeza”. La actriz también hizo un llamado a las autoridades para investigar el caso y buscar soluciones.

La actriz mostró su auto desvalijado Crédito: Instagram/verojaspeado

Detención de presuntos responsables y hallazgo de autopartes

El mismo lunes por la noche, en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, policías capitalinos detuvieron a dos hombres identificados como Juan “N” y Simón “N”.

Según la SSC, ambos fueron señalados como presuntos responsables del robo al vehículo de Jaspeado. Durante su detención, las autoridades encontraron que los individuos intercambiaban sustancias ilícitas dentro del automóvil en el que se desplazaban tras cometer el delito.

El viernes 28 de marzo, un juez de control dictó prisión preventiva contra los detenidos, aunque no por el robo en Ciudad Universitaria, sino por el delito de narcomenudeo. Este giro en el caso se dio debido a las circunstancias en las que fueron aprehendidos, lo que añadió una dimensión adicional a las investigaciones en curso.

En paralelo, las autoridades llevaron a cabo trabajos de investigación de gabinete y campo, así como vigilancias en la zona, lo que permitió identificar un inmueble en la calle Renacimiento, en la colonia Buenos Aires. Este lugar fue señalado como un punto de almacenamiento de autopartes robadas, incluidas piezas del vehículo de la actriz.

Los maleantes fueron interceptados en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario (C4)

Operativo en la colonia Buenos Aires

El cateo en el inmueble de la colonia Buenos Aires fue ejecutado por elementos de la SSC en colaboración con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Según detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, en su cuenta de la red social X, el operativo permitió asegurar alrededor de 15 toneladas de autopartes.

Este hallazgo no sólo incluyó piezas relacionadas con el caso de Jaspeado, sino también componentes de otros vehículos que podrían haber sido robados en distintos puntos de la ciudad.

Ante esta situación, Verónica Jaspeado fue cuestionada por la prensa sobre la rápida respuesta que tuvieron las autoridades en la resolución de su caso.

“Para mí que sigue lo normal, estoy viendo lo de los seguros, mi coche estará en terapia intensiva por lo menos un mes, lo que corresponde. Hay una parte que sí les confieso: me pasó a mí, obviamente si me dan a escoger preferiría que no me hubiera pasado, ya que pasó y que tenemos el resultado que tuvo, ese alcance tan bueno y tan positivo para todos en general, digo ‘bueno, pues órale. Un dos tres por mí por todos mis compañeros’”, dijo a su paso por la alfombra roja de la función de aniversario de la obra Cabaret.

Prisión preventiva para los detenidos por narcomenudeo tras ser señalados en el caso de la actriz (Fotos: @verojaspeado, Instagram)

Sobre el hecho de que haya dos personas detenidas, Verónica lo atribuyó a la viralización de su caso y a que acudió a denunciar presencialmente ante las autoridades.

“Eso vi (que los agarraron), yo también estoy enterada a través de las noticias igual que ustedes, yo no voy a juzgar a las personas que no denuncian, cada quien tiene sus razones y todas son respetables. Yo creo que es importantísimo denunciar porque si no qué hacen las autoridades" afirmó.

“Más que hacer un llamado, yo me siento muy satisfecha por cómo han sucedido las cosas, me siento agradecida con toda la gente que participó, así sea reposteando algo... en realidad ha sido una labor de todos, de los que hicimos de alguna forma la denuncia, la reposteamos y demás, y de toda la gente detrás, de la UNAM, policías, de la Fiscalía, que llevaron a cabo todo el operativo, todo lo que ellos saben hacer, cada quien hizo su parte, jalamos muy bien en esta ocasión", compartió.