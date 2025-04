Qué colores eligen las personas que inspiran respeto según la Psicología

Además de comunican poder y elegancia, estos tonos también refuerzan la confianza percibida por quienes los observan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se dice que una persona “inspira respeto”, se trata de alguien que genera una actitud de admiración y consideración en los demás, generalmente por su comportamiento, su forma de ser o por cualidades personales, asimismo, es alguien cuya presencia o acciones hacen que los demás lo valoren y lo traten con seriedad, sin necesidad de imponer su autoridad o exigirlo explícitamente.

Según el portal especializado Psicología y Mente, la actitud de respeto está profundamente vinculada con el valor que se otorga a las opiniones y pensamientos de los demás, mientras que, por otro lado, la psicóloga Patricia Blandón, directora del Instituto de Desarrollo Personal y Profesional (IDEPP), señala que ser respetuosos no solo mejora la percepción que los demás tienen de un individuo, sino que fortalece la autoimagen y ayuda a construir una reputación positiva en la sociedad.

En esta misma vertiente, de acuerdo con la psicóloga Núria Costa, fundadora del portal SonComoSomos, los seres humanos tienden a asociar algunos símbolos con autoridad y respeto, como los títulos académicos, la indumentaria y los adornos que reflejan estatus. En este contexto, la psicología del color juega un papel crucial, ya que los colores que elegimos para vestir transmiten mensajes específicos sobre la personalidad, conocimientos y experiencia.

Cuáles son los colores que inspiran respeto

El azul, color vinculado a la calma e inteligencia, destaca en contextos laborales y sociales.

Entre los colores que suelen utilizar las personas que inspiran respeto se encuentran el azul, el blanco y el negro, cada uno con características particulares que los convierten en elementos asociados al poder y admiración.

El color azul es ampliamente reconocido por su asociación con las cualidades intelectuales y la lógica, especialmente en tonos oscuros como el ‘marino’. Según Eva Heller, autora del libro “Psicología del color”, este tono genera efectos variados dependiendo del contexto, pero en general se relaciona con la concentración, la ciencia y la razón. En su tesis titulada “El color negro: dimensión pedagógica y cultural”, Lucía Ruiz Sacristán describe al azul como el color que representa la inteligencia y la capacidad de análisis, destacando que simboliza la razón frente a la pasión, es decir, frente al color rojo, su tonalidad opuesta.

Por su parte, el investigador Fernando Restrepo Betancur, en su estudio “Preferencia por los colores en universitarios de la ciudad de Medellín, Colombia”, concluyó que el azul está vinculado al pensamiento lógico y la actividad intelectual. Además, un artículo de Sevinc Kurt y Kelechi Kingsley Osueke, titulado “Los efectos del color en el estado de ánimo de los estudiantes universitarios” (The Effects of Color on the Moods of College Students), señala que este color puede incluso reducir la presión arterial y se le considera el color del intelecto.

El blanco, por su parte, ha sido históricamente asociado con la perfección, la pureza y la divinidad. Según Lucía Ruiz Sacristán, este color ha representado lo divino en la cultura occidental, desde los dioses hasta la sabiduría que simbolizan las canas en la vejez. En el ámbito psicológico, el blanco transmite armonía, calma y elegancia, como lo demuestran los hallazgos de Fernando Restrepo Betancur en su investigación.

Además, la especialista en Comunicación Visual, Carla Patricia Zavala Aranda, citada por Restrepo, destaca que el blanco también está relacionado con la seguridad y la modernidad, mientras que un estudio publicado en la revista Sonda. Investigación en Artes y Letras por Bazán en 2018 lo vincula con conceptos como sinceridad, limpieza, transparencia y paz, cualidades que hacen del blanco un color que inspira confianza y respeto, especialmente en contextos donde se busca proyectar claridad y profesionalismo.

Finalmente, el negro es otro color que destaca por su capacidad para transmitir respeto, aunque su impacto puede variar dependiendo de cómo se utilice. Según Lucía Ruiz Sacristán, este tono es sinónimo de elegancia y objetividad al tratarse de una tonalidad ostentosa o llamativa, por lo que es una elección popular para trajes de gala y eventos formales, además, es un color que favorece a todo tipo de personas, siendo estadísticamente el color favorito de los diseñadores.

“El color negro es el que más se utiliza como apellido”, detalla Sacristán, destacando que representa lo viril, poderoso y serio, por lo que en Alemania existen 49 mil 369 personas que llevan el apellido de Schwarz que significa negro.

Por su parte, un artículo de la L’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, en España, señala que el negro simboliza el silencio, el poder y la sofisticación, aunque su uso excesivo puede resultar intimidante. Según los estudios de Bazán, la mayoría de las personas perciben el negro como un color que denota elegancia y clase, mientras que Zavala lo relaciona con moda, tecnología y funcionalidad, por lo que este color proyecta autoridad y profesionalismo sin ser ostentosos.

Psicología del color en la vestimenta

Al prestar atención a las emociones que despiertan los colores en las personas se puede aprender a utilizarlos de manera más efectiva.

Domingo Delgado, psicólogo especializado en coaching de imagen y psicología del color, explicó para la revista de moda Vogue que los tonos que cada persona selecciona al vestir activa respuestas emocionales específicas, influyendo en la actitud y forma de pensar.

El experto explicó que el color actúa como un “interruptor” que ilumina determinadas emociones, atrayendo la atención externa hacia ellas. Este fenómeno, según detalló, ocurre de manera casi automática y depende de la sensibilidad individual pues, en muchos casos, las personas eligen intuitivamente ciertos colores para afrontar situaciones específicas o mejorar su estado de ánimo.

El psicólogo enfatizó que, aunque el efecto del color es universal en muchos aspectos, la experiencia personal y las necesidades emocionales de cada individuo juegan un papel crucial. “Lo primero es preguntarse qué te hace sentir insegura, no tratar de disfrazar la respuesta ni tu imagen personal”, afirmó Delgado en declaraciones publicadas por Vogue, ofreciendo un enfoque introspectivo con el que invita a las personas a utilizar el color como una herramienta para fortalecer su bienestar emocional.