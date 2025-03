Karla Sofía Gascón desata nueva polémica por broma sobre ‘La Sociedad de la Nieve’ y los sobrevivientes de Los Andes

La actriz nuevamente tocó temas sensibles para Latinoamérica disfrazado de humor. (Infobae México)

Karla Sofía Gascón se encuentra nuevamente en el centro de la controversia tras realizar una publicación en redes sociales que ha generado indignación. La actriz hizo una “broma” sobre la película ‘La sociedad de la nieve’, basada en la tragedia de Los Andes ocurrida en 1972. La molestia de los internautas se intensificó porque su comentario se produjo apenas un día después del fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de aquel fatídico evento.

El accidente aéreo en la cordillera de Los Andes en 1972 inspiró el libro homónimo de Pablo Vierci, publicado en 2008, que posteriormente fue adaptado a la pantalla por Netflix bajo el título La sociedad de la nieve. La película tuvo un gran impacto al narrar la historia de los 16 sobrevivientes que pasaron 72 días en condiciones extremas, enfrentando el frío y la falta de alimento, lo que los llevó a tomar decisiones desesperadas, como recurrir a la antropofagia para mantenerse con vida.

La película fue bien aceptada alrededor del mundo gracias a su realismo y la aparición de actores locales. (AFP)

Indignación por los comentarios de Gascón

Cuando parecía que la calma regresaba a la vida de Karla Sofía Gascón tras las críticas por la cinta Emilia Pérez y los mensajes ofensivos en su cuenta de X, anteriormente Twitter, una nueva polémica estalló a raíz de su reciente comentario sobre La sociedad de la nieve. En una historia de Instagram, la actriz publicó:

“Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta”.

Su comentario fue duramente criticado por usuarios en redes sociales quienes consideraron una falta de respeto hacia las víctimas. (Karla Sofía Gascón)

El comentario fue percibido como una falta de respeto hacia los sobrevivientes de la tragedia y sus familias, especialmente considerando el reciente fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los protagonistas reales de la historia. Minutos después, Gascón modificó el mensaje, escribiendo:

“Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando sigo admirando la montaña y la nieve. Disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero, sobre todo, de los que odian a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Pueden inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabarán con la luz que los deslumbra”.

Uno de los sobrevivientes logró ver el éxito que fue la película en todo el mundo. (créditos: Netflix)

Usuarios reaccionan a sus comentarios

La respuesta del público no se hizo esperar. Muchos usuarios en redes sociales calificaron la “broma” como insensible y de mal gusto, acusando a la actriz de banalizar una tragedia histórica. “Es una falta de respeto a los sobrevivientes y a las familias de quienes perdieron la vida”, escribió un usuario en X. Otros argumentaron que Gascón ha demostrado en reiteradas ocasiones un comportamiento provocador en redes.

Por otro lado, algunos seguidores de la actriz defendieron su derecho a expresarse libremente, alegando que sus palabras fueron sacadas de contexto. “Se nota que todo lo que diga Karla va a ser criticado, haga lo que haga”, comentó una usuaria en Instagram.

¿Una estrategia para generar controversia?

No es la primera vez que Karla Sofía Gascón genera polémica con sus declaraciones. Su participación en Emilia Pérez también fue objeto de debate, y sus publicaciones en redes suelen dividir opiniones. Algunos analistas sugieren que este tipo de comentarios podrían formar parte de una estrategia para mantenerse en el ojo público.

Sea intencional o no, lo cierto es que la actriz ha vuelto a estar en el centro de la discusión pública. Mientras tanto, La sociedad de la nieve sigue generando impacto, no solo por su narrativa cinematográfica, sino por la memoria de aquellos que vivieron en carne propia una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia.