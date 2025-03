Amor, traición y polémicas: ¿Cómo fue la primera boda de Inés Gómez Mont?

La relación entre Inés y Javier llegó a su fin en 2013, cuando la exconductora descubrió una infidelidad. (IG @carlazepedas - Cuartoscuro)

Inés Gómez Mont, conocida como Inés Gómez Mont Arena, es una ex presentadora mexicana que alcanzó la fama gracias a su participación en populares programas de entretenimiento como Los 25+, Ventaneando, ¡Cuéntamelo Ya! y Venga la Alegría

En 2008, contrajo matrimonio con el empresario Javier Díaz Bravo, quien es propietario de varios bares y centros nocturnos bajo el sello de Grupo Classico. De esta unión nacieron cuatro hijos, Inés y los trillizos Diego, Bruno y Javier. Sin embargo, en 2013, su relación llegó a su fin tras revelarse una infidelidad por parte de su esposo.

Años más tarde, en 2015, Gómez Mont volvería a encontrar el amor, esta vez con el abogado Víctor Álvarez Puga. Sin embargo, fue en 2019 cuando la vida de la ex presentadora dio un giro inesperado. Junto a su segundo esposo, Gómez Mont fue objeto de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación en su contra por presunta participación en delincuencia organizada, operaciones con recurso de procedencia ilícita y fraude fiscal.

La situación legal de Gómez Mont se complicó aún más cuando su ex esposo, Javier Díaz, la denunció por violencia familiar, en un intento por obtener la custodia legal de sus hijos. Las acusaciones contra la ex conductora de televisión no cesaron y las investigaciones continuaron hasta el punto en que se convirtió en una prófuga de la justicia.

Inés Gómez Mont y Javier Díaz se conocieron en su adolescencia y, tras ocho años de relación, se casaron en 2008 en una lujosa ceremonia en Tepoztlán. (@inesgomezmont)

Detrás del primer matrimonio de Inés Gómez Mont

La historia de amor entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz comenzó mucho antes de lo que muchos imaginarían. La pareja se conoció en Acapulco, Guerrero, cuando ambos apenas tenían 14 años. Sin embargo, no fue sino hasta ocho años después que su relación se formalizó.

En marzo de 2008, con Inés de 24 años, aceptó dar el “sí” en un momento que marcó un hito en sus vidas, una boda que tendría lugar en la Finca Quipiztli, en Tepoztlán, Morelos. La celebración, de acuerdo con la revista Quién, fue un evento íntimo con 600 invitados que compartieron la alegría de la pareja en un día que quedaría grabado en sus recuerdos.

La propuesta de matrimonio fue durante un viaje familiar a Europa cuando Javier le entregó el anillo. Aunque su deseo era hacerlo en Venecia, el destino jugó su carta y el crucero se retrasó, lo que hizo que la propuesta tuviera lugar en Capri, un lugar igualmente romántico. Allí, en medio del mar Mediterráneo, Javier le pidió que se convirtiera en su esposa.

Fue a principios de 2009 cuando dieron la noticia de que esperaban su primer hijo. El embarazo, como compartió Inés en varias ocasiones, fue complicado, ya que tuvo que guardar reposo por problemas de salud. En 2011, después de tres años de matrimonio, la pareja anunció que no solo esperaban un bebé, sino tres.

A pesar de los momentos felices, la relación de Inés y Javier comenzó a deteriorarse. Fue a través de una serie de publicaciones en Twitter que Inés compartió con el mundo su dolor, anunciando su separación.

“Después de cinco años de recibir golpes bajos de parte del papá de mis cuatro hijos… Aquí les cuento mi historia”. Fue una ruptura que sorprendió a muchos, especialmente cuando, según relató más tarde, su esposo llegó a casa cuando sus trillizos (Javier, Diego y Bruno) tenían apenas ocho meses de nacidos, para decirle que ya no la amaba y que le causaba repudio “la cesárea tan asquerosa” que le habían hecho para dar a luz a los pequeños.

La historia se tornó aún más dolorosa cuando, en una entrevista con Mónica Noguera, Inés reveló cómo descubrió la infidelidad de Javier. “Cuando le cacho esas fotos en el celular, le dije: ya no quiero nada”, compartió en la entrevista, dejando claro que ese momento marcó el fin definitivo de su matrimonio.

Lo que parecía ser un cuento de hadas con una propuesta en Capri y una boda llena de amor, terminó en una serie de revelaciones dolorosas que dejaron al descubierto las tensiones y las traiciones detrás de una relación que muchos consideraban ejemplar.

Tras su divorcio, la disputa entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz no terminó. Años después, el empresario la denunció por violencia familiar. (@inesgomezmont)

El pleito legal

Inés Gómez Mont se enfrentó a otra serie de complicaciones legales, que incluyen una demanda por violencia familiar presentada por su exesposo, Javier Díaz, el 18 de junio de 2024.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en su contra por presunta responsabilidad en el delito. De acuerdo con los registros judiciales, Gómez Mont promovió un amparo contra el juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, quien le ordenó presentar a sus hijos para una valoración psicológica.

Sin embargo, la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, aceptó a trámite la demanda de Javier Díaz y otorgó una suspensión provisional para proteger a los menores, evitando que se sometieran a la entrevista. La jueza argumentó que el examen psicológico podría causar “revictimización”, lo que implica revivir la experiencia traumática y afectar la salud mental de los niños.

En otro giro en su batalla legal, TVyNovelas informó que la jueza había otorgado la suspensión provisional a los hijos de Gómez Mont, lo que los exime de la valoración psicológica ordenada por la Fiscalía. En julio de 2024, después de una larga disputa legal con Javier Díaz, Gómez Mont recuperó la patria potestad de cuatro de sus seis hijos, según lo reportado en el programa Todo Para la Mujer, de Maxine Woodside.

Además, el misterio sobre el paradero de la exconductora aumentó cuando se conoció que tanto ella como su esposo, Víctor Álvarez Puga, fueron eliminados de la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A pesar de los rumores, Gómez Mont obtuvo un amparo que le permitió conservar la custodia de sus hijos, desmintiendo así las afirmaciones de varios medios sobre la pérdida de la patria potestad.

El 26 de marzo de 2024, se dio a conocer que la UIF desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga. Según El Mundo de Regina, la pareja había solicitado un amparo para evitar el congelamiento de sus cuentas y tarjetas de crédito. A lo largo de los últimos años, la vida de Inés Gómez Mont ha estado marcada por altibajos, entre el éxito en su carrera televisiva y los continuos escándalos legales que siguen atrayendo la atención del público.