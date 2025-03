Decomiso histórico de huachicol: incautan casi 8 millones de combustible ilegal en Ensenada, Baja California

Lo incautado por autoridades federales se estima en un total 7 millones 944 mil litros de hidrocarburo ilegal | Crédito: Jovani Pérez / Infobae México

Autoridades federales aseguraron cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo presuntamente robado en un predio ubicado sobre la autopista Rosarito-Ensenada, a la altura del kilómetro 100, en la colonia El Sauzal, misma que pertenece al municipio de Ensenada, Baja California. El operativo ―efectuado el jueves 27 de marzo, pero dado a conocer un día después― fue resultado de una denuncia ciudadana que alertó sobre actividades irregulares en el sitio.

Los trabajos de incautación y seguridad fueron coordinados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en colaboración con la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Protección Civil.

El operativo conjunto fue coordinado por fuerzas del Ejército, la Marina y la FGR principalmente | Foto: X / @OHarfuch

Con base en datos de prueba, se obtuvo una orden de cateo para intervenir legalmente el inmueble, por lo que, durante la inspección, se encontraron los siguientes objetos:

100 cajas tipo contenedor con capacidad de 72 mil 800 litros cada una

46 remolques tipo cisterna , cada uno con 31 mil litros de hidrocarburo

19 tractocamiones de diferentes modelos

12 motobombas de diversas capacidades

Dos remolques tipo oficina

Una cisterna con 4 mil litros de urea

En total, el volumen asegurado fue estimado en 7 millones 944 mil litros de hidrocarburo ilícito.

En tanto, los vehículos, contenedores y el combustible fueron puestos bajo resguardo de las autoridades correspondientes. Esto mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del producto y los posibles responsables.

Las investigaciones en este predio de Ensenada, Baja California, se centrarán en hallar el origen del producto y cómo era comercializado en la región | Foto: X / @OHarfuch

Las autoridades federales no han dado nuevos informes sobre personas detenidas. No obstante, y de manera extraoficial, medios locales han señalado que el predio podría estar vinculado a Gerardo Novelo Osuna, antiguo senador suplente de Jaime Bonilla por Morena. Hasta ahora, esta versión no ha sido confirmada por las instancias oficiales.

La lucha contra el huachicol bajacaliforniano

Este operativo se suma a otras acciones recientes para combatir el robo de combustible en la entidad. En enero de 2025, las autoridades localizaron un túnel utilizado para la extracción ilegal de hidrocarburos en Tecate, donde fueron asegurados más de 100 mil litros de producto sustraído de ductos de Pemex.

El robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, conocido como huachicol, continúa representando pérdidas económicas para el Estado y riesgos significativos para la seguridad pública.​ En 2024, México registró una disminución del 13.4 por ciento en tomas clandestinas de hidrocarburos al contabilizar 10 mil 393 perforaciones ilegales en ductos, según datos de la paraestatal mexicana.

Datos de Pemexs afirman que la detección de tomas clandestinas en diversos estados del país disminuyeron más de un 10% en 2024 | Foto: SSP Sinaloa

Sin embargo, algunas entidades federativas experimentaron incrementos en esta actividad ilícita. Por ejemplo, durante los primeros ocho meses del año, se detectaron 8,030 tomas clandestinas en todo el país, lo que representó una disminución del 19.7 por ciento respecto a las 10 mil 1 encontradas en 2023. ​

El análisis de datos sugiere que, aunque el robo de combustible es una preocupación nacional, en Baja California otros delitos presentan una incidencia más alta.​