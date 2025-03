Alfonso Cuarón explota contra los Oscar por su postura en caso Hamdan Ballal: “Ganar pone en peligro sus vidas”

Alfonso Cuarón explota contra postura de los Oscar en defensa de Hamdan Ballal. (Reuters / EFE)

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, responsables de los Premios Oscar, enfrenta duras críticas de más de 600 miembros prominentes de la industria cinematográfica, entre ellos Alfonso Cuarón, Penélope Cruz, Javier Bardem y Mark Ruffalo, por lo que consideran una falta de respaldo público hacia el cineasta palestino Hamdan Ballal.

Ballal, codirector del documental No Other Land, ganador del Oscar a Mejor Documental en la pasada ceremonia, fue brutalmente atacado por colonos israelíes en Cisjordania y posteriormente arrestado por las autoridades locales.

Sin embargo, la declaración oficial de la Academia, que condenó la represión contra artistas por sus trabajos o puntos de vista, no mencionó explícitamente a Ballal, lo que generó una ola de indignación en la comunidad cinematográfica.

“Es un ataque contra la verdad”

Hamdan Ballal, ganador del Oscar por el documental "No Other Land", es liberado el martes 25 de marzo de 2025, de una estación de policía en el asentamiento de Kiryat Arba, en Cisjordania, un día después de haber sido detenido por las fuerzas militares israelíes tras ser atacado por colonos israelíes. (AP Foto/Leo Correa)

El descontento con la postura de la Academia se plasmó en una carta firmada por figuras destacadas del cine, publicada por Variety este viernes. En ella, los firmantes lamentaron que la declaración del organismo “no reflejó en absoluto el sentimiento que este momento requiere” y condenaron con firmeza la agresión sufrida por Ballal.

“Condenamos el brutal ataque y la detención ilegal del cineasta palestino ganador del Óscar Hamdan Ballal por parte de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania”, reza la carta.

Los firmantes también señalaron la contradicción en la postura de la Academia al reconocer la importancia de No Other Land con un premio y, poco después, permanecer en silencio frente a los peligros que enfrentan sus creadores.

“Es indefendible que una organización reconozca una película con un premio la primera semana de marzo y luego no defienda a sus cineastas tan solo unas semanas después”, agregaron.

Hollywood en la encrucijada

Hamdan Ballal, codirector palestino del documental ganador del Oscar No Other Land, es detenido por el ejército israelí en su casa en Cisjordania ocupada por Israel, el lunes 24 de marzo de 2025. (Raviv Rose via AP)

La situación de Hamdan Ballal no es solo un caso aislado de violencia contra un cineasta, sino que representa un problema más amplio de censura y represión contra artistas que abordan temáticas políticas sensibles.

“No es solo un ataque contra un cineasta, es un ataque contra todos aquellos que se atreven a dar testimonio y decir verdades incómodas”, subrayaron en la misiva.

Para los codirectores de No Other Land, el éxito del documental en los Oscar no solo ha visibilizado la causa palestina, sino que también ha incrementado el peligro al que se enfrentan sus realizadores. “Ganar un Oscar ha puesto sus vidas en peligro cada vez mayor, y no nos andaremos con rodeos”, afirmaron.

Las críticas hacia la Academia no son nuevas, pero este caso en particular ha puesto de relieve la falta de acción contundente en defensa de los cineastas que enfrentan riesgos reales por sus trabajos.

La presión de figuras influyentes de Hollywood podría obligar a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a emitir una nueva declaración más alineada con las demandas de la comunidad cinematográfica, o al menos eso es lo que esperan aquellos cuyos nombres, aparecen en la misiva firmada.