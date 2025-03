Mamá de Poncho de Nigris culpa a Marcela Mistral del distanciamiento con su hijo: “Te felicito”

Poncho de Nigris y su mamá han estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones. Créditos: IG, leticiagdenigris - ponchodenigris

Poncho de Nigris ha desatado controversia en los últimos días desde que confesó que no tenía interés en participar en la fiesta de XV años de su hija Ivanna. A partir de ahí, comenzó un intercambio de declaraciones entre la familia que detonaron el distanciamiento entre el regiomontano y su mamá.

En un reciente encuentro con reporteros, el exparticipante de La Casa de los Famosos México confesó que ya no quiere mantener contacto con su progenitora, pues considera que es lo mejor para su salud emocional.

“Yo me voy a alejar de mi mamá por mi salud emocional. La gente no entiende que hay mamás o papás que son malas personas. Yo no tengo una mamá normal, es problemática, es dañina”, expresó.

De acuerdo con de Nigris, la gota que derramó el vaso fue que se unió con la mamá de Ivanna para hacer público el tema de los XV años de su primogénita.

“Ya no quiero ver a mi mamá y si me muero o se muere en el proceso, ni modo”, sentenció.

En respuesta al distanciamiento de su hijo, Doña Lety rompió el silencio y aseguró que la responsable de la situación es Marcela Mistral, su actual esposa.

“Te felicito Marcela, has logrado todo, ya sacaste a todos de la casa, ya sacaste a todos de la familia”, expresó en sus redes sociales.

Y agregó: “Vas a ver cómo te va a ir con Poncho”.

Esta no es la primera vez que la señora arremete contra su actual nuera, pues anteriormente aseguró que es controladora y celosa.

Mamá de Poncho de Nigris busca ser entrevistada por Adrián Marcelo

En medio de la polémica por los XV años de la primogénita de Poncho de Nigris y el distanciamiento entre madre e hijo, Doña Leticia Guajardo expresó que quería ser entrevistada por Adrián Marcelo, quien ya tuvo un encuentro con la mamá de Gala Montes.

“Ya nada más estoy esperando que me llegue una entrevista como la de Adrián Marcelo para que me dé una lanota”, dijo en un video publicado en Instagram.

La mamá de Poncho de Nigris mostró interés en ser entrevistada por Adrián Marcelo. Créditos: Créditos: IG, leticiagdenigris - ViX

Por su parte, Poncho de Nigris rechazó rotundamente las acciones del regiomontano, incluso le lanzó una advertencia ante una posible entrevista con su mamá.

“Espero que conmigo no le juegue a esas, que yo no soy Gala ni Arath. Conmigo se te aparece el diablo. Ni se te ocurra jugar con eso, sobre aviso no hay engaño. Y me conoces bien”, sentencio.