Productor comparte el audio en el que Yolanda Andrade confiesa la enfermedad que padece: “Mi caso está cada vez peor”

Yolanda Andrade aseguró que nunca habló con Enrique Gou sobre su estado de salud.

La salud de Yolanda Andrade encendió las alarmas desde finales del año pasado, cuando presentó dificultades para articular palabras al final de las grabaciones de “Montse & Joe”.

Desde entonces, la presentadora se ha mantenido alejada del ojo público, y aunque regresó al aniversario del programa de Unicable, la producción tomó la decisión de que lo primordial es su salud.

En medio de la incertidumbre sobre el diagnóstico de la conductora, Enrique Gou reveló que tenía esclerosis, información que fue desmentida por Andrade, quien aseguró que nunca habló con el productor.

“No tiene por qué decirlo así, se ve eso muy, no quiero decirlo, pero se me hizo muy feo, no se me hizo correcto. En ningún momento yo le hablé ni nada, en fin, la gente me sorprende”, expresó para el periodista Carlos Alberto.

Yolanda Andrade en el aniversario de "Montse & Joe".

Tras lo dicho por Yolanda Andrade, Enrique Gou le ofreció una disculpa a la conductora, pero enfatizó en que no mintió, pero no sabía que el diagnóstico era un secreto.

"Joe, te pido una disculpa por mi indiscreción. Creéme que no fue con ninguna intención de dañarte. Ese día me comentaste el posible diagnóstico que te habían dado. En ningún momento pensé que era un secreto de confesión“, expresó en un encuentro con diferentes medios.

En ese mismo momento, mencionó que nunca mostraría el audio que tiene de la presentadora hablando sobre su estado de salud; sin embargo, parece que la situación cambió, pues recientemente reveló un fragmento.

Qué dice el audio que reveló Enrique Gou sobre la enfermedad de Yolanda Andrade

En la reciente emisión del programa “Todo para la Mujer” de Maxine Woodside, Enrique Gou compartió la razón por la que se comunicó con la presentadora, y aunque detalló que no tienen una amistad, su intención era ayudarla.

“La conozco, pero no es mi amiga. Yo la busqué, busqué el télefono, varias personas me lo dieron. Le escribí y le expliqué”, recordó.

Enrique Gou compartió el audio de Yolanda Andrade hablando de su salud. (Especial Infobae: Jesús Aviles)

En respuesta, Andrade le respondió con un audio en el que confesó que le había detectado esclerosis, pero que iba a buscar otro diagnóstico.

De acuerdo con el productor, todo ocurrió el pasado 19 de febrero, por lo que creyó que ya había hablado públicamente sobre lo que le comentó en una nota de voz, en donde dice lo siguiente:

“Mi caso está cada vez peor. Mañana me voy al hospital otra vez, a la clínica Mayo. Es que fui a la clínica Sinai y me han diagnosticado esclerosis”, se escucha decir a Andrade en el audio mostrado por Enrique Gou.